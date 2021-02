Rostock

Der dringend benötigte Nachschub an Impfstoffen gegen Covid-19 ist endlich in Sicht: Bis Ende Februar werden laut Schweriner Gesundheitsministerium für Mecklenburg-Vorpommern 46 800 Biontech-Impfdosen erwartet.

Zudem sollen bis Mitte des Monats 3600 Moderna-Impfdosen bereitstehen. Einen zusätzlichen Schub versprechen die Ankündigungen des schwedisch-britischen Pharmakonzerns Astrazeneca: Dieser will bis Anfang März 62 400 Impfdosen für den Nordosten bereitstellen.

Anzeige

Jeder Geimpfte entlastet Krankenhäuser

„Ziel ist es, den Bürgerinnen und Bürgern in MV ein Impfangebot bis zum 21. September zu unterbreiten“, betonte Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU). Mit jedem Geimpften stiegen die Chancen, die Pandemie baldmöglich einzudämmen und die Krankenhäuser zu entlasten. Anfang der Woche hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) versichert, dass man bis Ende des Sommers allen Bundesbürgern eine entsprechende Möglichkeit anbieten werde.

Angesichts größerer angekündigter Liefermengen des Corona-Impfstoffes von Astrazeneca rechnet Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) damit, „dass in den ersten drei Februarwochen mehr als 1,7 Millionen Bürgerinnen und Bürger ihre Erstimpfung erhalten“.

Bund wird Impfverordnung anpassen

Die EU-Arzneimittelagentur EMA hat die Vakzine von Astrazeneca jedoch nur für Menschen unter 65 Jahren zugelassen. Die Folge: „Der Bund wird seine Impfverordnung entsprechend weiter anpassen“, so Minister Glawe. Die Folge: Alle Personen, die zur Impfgruppe 1 gehören und unter 65 Jahre alt sind, sollen jetzt diesen Impfstoff bekommen. Dazu gehören beispielsweise Beschäftigte in Alten- und Pflegeheimen, an exponierten Stellen in Krankenhäusern sowie Mitarbeiter von ambulanten Pflegediensten.

Auch Dr. Roswitha Bruns, medizinische Leiterin des Impfzentrums Greifswald, ist optimistisch, dass das Impftempo spürbar zunimmt. „Wichtig wird sein, ob die aktuell drei verfügbaren Präparate in ausreichender Menge zur Verfügung stehen und weitere Impfstoffe zugelassen und in größeren Mengen verimpft werden können.“

Große Hoffnung liegt auf in Rostock getestetem Impfstoff

Dazu gehört beispielsweise der Corona-Impfstoff des US-Konzerns Johnson & Johnson. Das Unternehmen hatte am Freitag bei der US-Arzneimittelbehörde FDA eine Notfallzulassung beantragt. Bei der EMA soll eine Notfallzulassung in den kommenden Wochen folgen.

Das Vakzin, das von Prof. Dr. Emil Reisinger an der Unimedizin Rostock getestet wurde, kann bei Kühlschranktemperatur transportiert und gelagert werden. „Der Vorteil ist zudem, dass voraussichtlich nur eine Impfung erfolgen muss“, betont der Tropenmediziner. Er leitet die Deutschland-Studie für Johnson & Johnson mit insgesamt etwa 240 Patienten.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dr. Bruns hofft auf eine Impfbereitschaft im Nordosten von mindestens 70 Prozent. Im Bundesvergleich hinsichtlich der Bereitschaft der Bevölkerung, sich gegen Tetanus, Masern & Co. impfen zu lassen, nimmt MV seit Jahren Spitzenplätze ein.

Von Volker Penne