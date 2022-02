Tiermedizin - Impfstoffmangel bei Haustieren in MV: Sind Katze, Hund & Co in Gefahr?

Werden Ampullen für Haustier-Impfstoffe gerade eher für die Produktion des Corona-Impfstoffes benötigt? Aktuell kommt es immer wieder zu Lieferengpässen von Arzneimitteln für Hund, Katze & Co. Was steckt dahinter? Die OZ hat bei Tierärzten in MV nachgefragt.