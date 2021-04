Schwerin

Der OZ-Impfrechner hat ein weiteres Update bekommen: Nach der Empfehlung der Ständigen Impfkommission, den Astrazeneca-Impfstoff nur noch für Menschen über 60 zu verwenden, haben wir die Daten aktualisiert. Auch das schneller werdende Impftempo in Mecklenburg-Vorpommern haben wir berücksichtigt. Auf diese Weise wollen wir Ihnen weiterhin eine möglichst genaue Vorhersage für einen Impftermin liefern.

Seit Freitag ist im Nordosten die telefonische Terminvereinbarung zur Corona-Schutzimpfung für den Impfstoff mit Astrazeneca über eine weitere Telefonnummer möglich. Alle 60- bis 69-jährigen Bürgerinnen und Bürger mit Hauptwohnsitz in MV, die sich mit dem Impfstoff von Astrazeneca impfen lassen wollen, können laut Gesundheitsministerium direkt über die Telefonnummer +49 385 20271284 einen Termin vereinbaren. Dies sei ebenfalls über das Internet möglich.

Die bereits laufenden Impfungen von Grundschullehrern und Erzieherinnen sollen nur noch mit den Impfstoffen der Hersteller Biontech/Pfizer und Moderna erfolgen und bis zum 10. April abgeschlossen sein. Bisher seien knapp 5000 Lehrerinnen und Lehrer und fast eben so viele Beschäftigte in Kindertagesstätten geimpft worden. Alle Über-80-Jährigen im Land haben den Angaben zufolge eine Einladung zur Impfung mit Biontech/Pfizer oder Moderna erhalten. Deren Impfungen sollen schnellstmöglich abgeschlossen werden.

Nach Ostern werden die Hausärzte in Mecklenburg-Vorpommern stärker in die Impfkampagne eingebunden. Sie können dann in eigener Regie auch Menschen impfen, die mindestens 60 Jahre alt sind und keiner bevorzugten Prioritätengruppen angehören. Dafür sollen die Ärzte in der kommenden Woche vom Land 31 000 Dosen des Astrazeneca-Wirkstoffs erhalten und vom Bund weitere 20 000 Dosen.

Impftempo im MV soll deutlich erhöht werden

In den Impfzentren, die vielfach auch über Ostern arbeiten, soll das Tempo ebenfalls erhöht werden. Dazu sollen steigende Lieferungen und eine weitere Reduzierung der Sicherheitsreserven für Zweitimpfungen beitragen. „Wir wollen unsere Impfkampagne im Land wesentlich beschleunigen“, sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Donnerstagabend nach einer kurzfristig anberaumten Sondersitzung ihres Kabinetts.

Das schnellere Impftempo spiegelt sich auch in den Ergebnissen des OZ-Impfrechners wieder. Es gilt jedoch weiterhin, dass der OZ-Impfrechner lediglich eine Annäherung auf Basis statistischer Daten an Ihren Impftermin bietet und keine Garantie.

