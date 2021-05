Güstrow/Bad Doberan

Mecklenburg-Vorpommern liegt im Bundesländervergleich weiter auf den vorderen Plätzen. Mit einer Impfquote von 42,4 Prozent bei Erstimpfungen steht der Nordosten zurzeit gut da. Innerhalb des Landes gibt es jedoch größere Unterschiede. Hier steht die Landeshauptstadt Schwerin quotenmäßig ganz vorn, der Landkreis Rostock ganz hinten. Betrachtet werden dabei nur die Impfungen in den Impfzentren der Regionen, die der Hausärzte werden nicht ausgewiesen.

48 285 Erstimpfungen wurden mit Stand 27. Mai seit Impfbeginn im Impfzentrum am Flughafen Rostock-Laage in die Arme der Landkreisbewohner gespritzt. Das entspricht einer Quote von 22,4 Prozent für Erstimpfungen. Zum Vergleich: Die Hansestadt Rostock hat zurzeit bei ihrem Impfzentrum eine Quote von 24,4 und die Landeshauptstadt Schwerin von 29,3 Prozent. Bei den Zweitimpfungen in den Impfzentren liegen die Landkreise alle dicht beieinander bei etwa 10 bis 11 Prozent, nur Schwerin liegt mit 14 Prozent höher. Impfen einige Regionen also schneller als andere?

Landkreis tauscht Impfstoff mit Hansestadt aus

„Wir wollen hier keinen kreislichen Impfnationalismus. Das Ziel ist es, die Herdenimmunität zu erreichen“, sagt dazu Vize-Landrat und Dezernent für Gesundheit Stephan Meyer (CDU). Es sei im Prinzip egal, wer wo geimpft wird, findet der Dezernent.

Die Erklärung: Etwa 20 Prozent derjenigen, die im Impfzentrum der Hansestadt Rostock in der Hanse Messe geimpft werden, stammen aus dem Landkreis. Andersherum wird es allerdings genauso gehandhabt. „Wir impfen auch viele Hansestädter bei uns im Impfzentrum“, sagt Meyer. So seien im April beispielsweise auch 2000 Impfdosen des Herstellers AstraZeneca vom Landkreis an die Hansestadt gegangen, um den Impfstoff möglichst schnell zu verimpfen.

Im Impfzentrum des Landkreises bleibe laut Gesundheitsdezernent Stephan Meyer zudem kein Impfstoff liegen. „Alle Impfdosen, die wir bekommen, verimpfen wir auch.“ An einen Termin für eine Erstimpfung heranzukommen ist allerdings auch im Landkreis Rostock zurzeit schwierig. Wie in allen Regionen werden aktuell vor allem Zweitimpfungen verabreicht. „Bei uns ist das Verhältnis gerade etwa 90 Prozent Zweit- und 10 Prozent Erstimpfungen“, so Meyer weiter.

Ende Juni 118 000 Impfdosen für ganz MV in einer Woche

In dieser Woche sind in Mecklenburg-Vorpommern insgesamt 79 300 Dosen verschiedener Impfstoffe für Impfzentren und Hausärzte angeliefert worden. Ende Juni sollen dann zum ersten Mal knapp 118 000 Impfdosen kommen.

Für den Landkreis Rostock sind laut Kreisverwaltung in dieser Woche für das Impfzentrum in Rostock-Laage 5850 Dosen des Herstellers Biontech/Pfizer und 1600 von Moderna angekommen. Für die kommende Woche sind 8868 Dosen Biontech/Pfizer und 1500 Moderna angekündigt.

Erstimpfungen verabreichen zurzeit vor allem Hausärzte

„Zahlen zu Auslieferungen an Hausärzte führen wir nicht. Diese werden über den Bund koordiniert“, heißt es aus der Verwaltung. Viele der Erstimpfungen werden von nun aber durch Hausarztpraxen durchgeführt. So seien in dieser Woche 1190 Erstimpfungen bei niedergelassenen Ärzten im Landkreis durchgeführt worden.

In der kommenden Woche ist auch bei ihnen eine ganz leichte Steigerung zu erwartet. So sind laut Verwaltungsinformationen 1202 Erstimpfungen bei Hausärzten geplant. Wer also auf einen ersten Piks hofft, sollte es zurzeit über seinen Hausarzt versuchen.

Jede Covid-19-Impfung ist meldepflichtung und muss dem Landesgesundheitsamt gemeldet werden, das so eine fast täglich aktualisierte Statistik zum Impffortschritt im Land, den Landkreisen und kreisfreien Städten veröffentlicht. Mit Stand 27. Mai wurden in ganz Mecklenburg-Vorpommern seit dem 27. Dezember 927 547 Impfungen verabreicht, 327 205 davon von niedergelassenen Ärzten.

