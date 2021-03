Impftermine gibt es in MV bald online: So soll es funktionieren

Schwerin/Rostock

Ab dem 8. April sollen Impftermine in MV auch online vergeben werden können. Das kündigte Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) am Samstagabend nach dem MV-Gipfel an. Bisher war die Terminvergabe nur per Telefon möglich. Daran gab es zuletzt immer mehr Kritik. Andere Bundesländer bieten diesen Terminservice schon seit Wochen an.

„Derjenige, der einen Termin braucht, gibt über das Online-Portal seinen Wunschtermin ein und bekommt innerhalb von zwei Stunden eine Antwort“, erklärt Glawe. Dadurch erwarte er eine deutliche Entspannung bei der Vergabe der Impftermine. Zuletzt gab es immer wieder Beschwerden, weil Impfberechtigte oft lange in der Warteschleife der Impf-Hotline hingen, weil diese überlastet war.

300 weitere Arztpraxen sollen Impfstoff bekommen

Mecklenburg-Vorpommern liegt, was die Impfquote anliegt, im Bundesvergleich inzwischen an vorletzter Stelle. Weniger impft zurzeit nur Sachsen. „Mittlerweile haben wir 311 000 Impfdosen erhalten. Davon sind 227 000 Dosen verimpft worden. Das ist eine Quote von 73 Prozent“, sagt Gesundheitsminister Harry Glawe. Und weiter: „Bei uns liegen keine Impfdosen rum, wie immer behauptet wird.“ Seit Mittwoch werden auch die Hausärzte im ganzen Land mit einbezogen, die ein erstes Impfset geliefert bekommen haben. 300 Arztpraxen seien bereits beliefert worden, 300 weitere folgen in der kommenden Woche.

Laut aktueller Statistik des Landesgesundheitsamtes mit Sitz in Rostock wurden seit dem 27. Dezember landesweit bisher 218 809 Impfdosen verimpft – Stand Donnerstag. An diesem Tag allein wurden in ganz MV 5448 Menschen mit Impfstoff versorgt.

Von Michaela Krohn