Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat am Freitag eine Impfempfehlung für schwangere und stillende Frauen ausgesprochen. Was betroffene Frauen in MV jetzt darüber wissen müssen, haben wir das Gesundheitsministerium und den leitenden Oberarzt der Universitäts-Frauenklinik in Rostock gefragt.