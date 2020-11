Impfung gegen Corona: OZ-Leser äußern sich skeptisch

Rostock

Ein Impfstoff mit dem sperrigen Namen BNT162b2 schürt Hoffnung. Das Mainzer Unternehmen Biontech ist maßgeblich an der Entwicklung dieses Serums beteiligt. Allerdings sind viele Fragen zum Schutz durch die Impfung und die Verteilung des Impfstoffes noch offen. Zuletzt verwies Kanzlerin Angela Merkel ( CDU) auf die Freiwilligkeit einer ebensolchen Impfung, die zunächst aber Risikogruppen und medizinischem Personal vorbehalten sein soll.

Umfrage-Auswertung: Gegen Corona impfen lassen? Dafür stimmten die OZ-Leser

Jens Wollny äußert Bedenken zur Freiwilligkeit: „ Und hinterher kann man sich dann aussuchen: entweder arbeitslos oder impfen lassen, um weiter zur Arbeit gehen zu können. Oder: Kind zu Hause behalten oder impfen lassen und so weiter. Vielleicht wird es also eine indirekte Impfpflicht geben.“ Martin Knechtel hat eine ähnliche Meinung: „Freiwillig? Und wer es nicht macht, wird überall ausgeschlossen. Also wird man dann wieder gezwungen.“ Auch Roland Leschert ist skeptisch: „Mich würde mal sehr interessieren, wo geschrieben steht oder gar schon gesetzlich verankert ist, dass man in der Zukunft beim Betreten von öffentlichen Gebäuden, beim Besuch von größeren Veranstaltungen jeder Art oder beim Reisen im Land einen Impfnachweis vorlegen muss.“ Kerstin Gebhardt dazu: „Solange nicht das Wort ‚Impfzwang‘ fällt, ist es mir egal, wer sich impfen lässt oder auch nicht. ‍️Ich lasse mich auf gar keinen Fall impfen. Ich werde meinem Körper die Zeit geben, um auf natürlichem Weg Antikörper bilden zu können.“

Leser haben Fragen zu Wirksamkeit und Nebenwirkungen einer Impfung

Für OZ-Leserin Made Leine stellen sich ganz andere Fragen. Ihr sei es „viel wichtiger, welche Art von Corona-Impfstoff es gibt. Beziehungsweise: Für welchen haben sich die Fachleute entschieden? Wie oft wurde er bereits angewendet? Zahl der Probanden? Gibt es zuvor einen Antigentest, der darüber aufklärt, ob man bereits Corona durchgemacht hat?“ Helmut Augustyniak notiert: „Man hört vom Impfstoff, man hört nichts von Risiken. Kein Wunder, dass Misstrauen aufkommt. Mal als Gegenüberstellung: Als der Biokraftstoff E10 in Deutschland eingeführt wurde, gab es genügend Ratschläge, Hinweise und Warnungen von den Autoherstellern, wie mit dem Sprit zu verfahren ist. Bei diesem Impfstoff vermisse ich das von den Gesundheitsbehörden.“

Heinz Müller meint: „Eine Impfung für die Allgemeinheit ist schlicht nicht nötig.“ Müller argumentiert damit, dass die überwältigende Mehrheit der Menschen, die sich mit dem Virus angesteckt hat, keine bis leichte Symptome aufweisen. Auch Andreas Steinemann äußert sich skeptisch: „Mal wieder ein Aspekt, den ich nicht verstehe. Wozu braucht man überhaupt eine Impfung für alle? Das ist angesichts der klar erkennbaren Risikogruppen doch gar nicht nötig. In dem Moment, vorausgesetzt der Impfstoff wirkt, wo alle Menschen Ü 60 geimpft sind, hat sich das entscheidende Problem Krankenhausüberlastung und Todesfälle erledigt.“ Knut Slonina erwidert allerdings: „In den Krankenhäusern liegen auch junge Menschen.“

