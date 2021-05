Impfungen für Schüler in MV : Wieso der Bund das Land wieder ausbremst

Rostock

Kein zusätzlicher Impfstoff für Schüler: Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) reagierten am Donnerstag enttäuscht über die Ergebnisse des Bund-Länder-Gipfels mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Weil der Bund keine zusätzlichen Vakzine für Schüler bereitstellt, muss die in MV geplante Impfkampagne an den Schulen vorerst warten.

„Wir hatten ein fertiges Konzept und mussten dann heute vom Bundesgesundheitsminister Jens Spahn erfahren, dass es keinen zusätzlichen Impfstoff geben wird“, sagte Schwesig. „Ja, ich bin darüber enttäuscht.“ In der Vergangenheit hatte die Schweriner Regierungschefin dem Bund bereits mehrfach Versagen bei der ausreichenden Bestellungen von Impfstoffen vorgeworfen.

Land muss auf Berlin warten

Ursprünglich hatte das Land geplant, noch vor den Ferien mit den Impfungen für Schüler zu starten. Schwerin hatte mit bis zu 65 000 zusätzlichen Biontech-Dosen für Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren gerechnet. Bis Ende August sollten bereits zwei Drittel der Schüler ab der siebten Klasse mindestens einen Pieks erhalten haben.

Nun aber die Abfuhr aus Berlin: „Leider haben wir unter anderen Voraussetzungen geplant. Es gibt noch immer keine Empfehlung der Ständigen Impfkommission“, so Schwesig. Ohne eine Entscheidung aus Berlin könne die Impfkampagne nicht starten. „Wir warten die Entscheidung der Kommission ab. Am Ende müssen jedoch die Eltern entscheiden. Aber wir würden es begrüßen, Kindern und Jugendlichen schnellstmöglich ein Impfangebot machen zu können“, so Glawe.

Schwesig betonte: „Die Schulöffnungen bleiben – unabhängig davon, ob sich Schüler impfen lassen“, sagt Schwesig. „Niemand wird von Angeboten ausgeschlossen.“ Das gelte auch für Kinder, die ungeimpft mit ihren Eltern in den Urlaub fahren.

Halbe Million Impfdosen im Juni

Der Bund habe MV für Juni insgesamt 477 000 Impfdosen in Aussicht gestellt. „Wir hoffen, dass diese auch kommen“, heißt es aus der Staatskanzlei. Im Mai habe sich MV auf Zweitimpfungen konzentriert. Im Juni soll nun auch bei den Erstimpfungen wieder Fahrt aufgenommen werden.

„Der Impfstoffmangel für die Erstimpfungen ist ein Rückschlag im Kampf gegen die Pandemie und wirke sich bei den derzeitigen flächendeckenden Öffnungen negativ aus. Wir brauchen verlässliche Impfstoffmengen, um die Herdenimmunität schnell zu erreichen“, kritisiert auch Stefan Zutz, Vorsitzender des Hausärzteverbandes MV, die Bestellpolitik des Bundes.

Von Andreas Meyer