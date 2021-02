Impfungen in Pflegeheimen: Fast 20.000 Erstimpfungen im MV verabreicht

Rostock/Schwerin

Nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock vom Mittwoch wurden 19.740 Erstimpfungen an Heimbewohner verabreicht worden (Stand: 15.2.). 12.053 Menschen haben demzufolge inzwischen auch die zweite Spritze bekommen. Laut Statistischem Landesamt gibt es rund 25.000 Pflegenheim-Plätze in Mecklenburg-Vorpommern.

Vereinzelt warten aber Einrichtungen noch darauf, dass ein Impfteam zu ihnen kommt - und zwar dort, wo wegen größerer Ausbrüche in den vergangenen Wochen keine Impfungen möglich waren. Im Landkreis Vorpommern-Greiswald sind das nach Angaben von Kreissprecher Achim Froitzheim 3 der 42 Einrichtungen. In einem Heim in Strasburg werde die Impfaktion diese Woche erfolgen können.

Impfungen im Kreis Ludwigslust-Parchim nach Ausbruch

Der Landkreis Ludwigslust-Parchim begann am Mittwoch mit Impfungen in einem Heim in Lübz, wie eine Kreissprecherin sagte. Dort hatten sich 149 Menschen mit dem Sars-CoV-2-Virus infiziert. Inzwischen sei das Geschehen abgeklungen. Ein mobiles Team werde demnächst außerdem in zwei Heimen in Ludwigslust und Lübtheen impfen können. In der Ludwigsluster Einrichtung hatte es 74 Infektionen gegeben.

Geimpft werden den Angaben zufolge Bewohner und Mitarbeiter, die nicht mit dem Coronavirus infiziert waren. Damit folge man einer Empfehlung der Robert Koch-Instituts, wonach ehemals an Covid-19 erkrankte Personen unter Berücksichtigung der Priorisierung im Regelfall etwa sechs Monate nach der Genesung geimpft werden sollten.

Ein größeres Ausbruchsgeschehen gibt es laut dem Landratsamt Ludwigslust-Parchim aktuell in einem Pflegeheim in Sternberg, weshalb dort nicht geimpft werden könne. Sobald das Corona-Cluster vom Gesundheitsamt des Landkreises als beendet angesehen werde, könnten auch dort die Nachimpfungen gegen das Coronavirus erfolgen. In dem Heim waren am vergangenen Wochenende 23 Corona-Fälle registriert worden.

Von RND/dpa