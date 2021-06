Wolgast

Verwundert schauen in diesen Tagen andere Kommunen aus dem Land auf das knapp 13000 Einwohner zählende Wolgast: Dort ist möglich, wovon andere träumen – die Kommune organisiert in Zusammenarbeit mit dem Impfzentrum des Landkreises Vorpommern-Greifswald und niedergelassenen Ärzten der Stadt allwöchentlich am Freitag einen Sonderimpftag gegen das Coronavirus.

Auch an diesem Freitag wurde wieder geimpft. Insgesamt erhielten in dieser Woche 550 Frauen und Männer ihre Impfung mit Biontech oder Johnson&Johnson. Es war der fünfte Sonderimpftag und die Termine dafür waren im Handumdrehen weg. Mittlerweile gibt es bereits für den sechsten Sonderimpftag am kommenden Freitag eine Warteliste mit 200 Namen. „Das Interesse ist ungebrochen und natürlich machen wir weiter“, sagt Wolgasts Bürgermeister Stefan Weigler (CDU). Denn der Zuspruch aus der Bevölkerung sei groß, auch wegen der professionellen Organisation, die die Regionalgesellschaft Usedom-Peene übernommen hat.

Terminbuchung online und per Telefon

Die betreibt in der Stadt die Wolgast-Info und hat für die Terminbuchung die Telefonnummer samt freundlicher Mitarbeiterin zur Entgegennahme der Anrufe zur Verfügung gestellt. Weil schon nach dem ersten Sonderimpftag am 7. Mai, wo 550 AstraZeneca-Impfungen vorgenommen wurden, klar war, dass das Telefon nicht reicht für Anmeldungen, richtete die Stadt Wolgast umgehend auch die Möglichkeit der Online-Terminbuchung ein.

Angefangen hat alles im März: Wolgast hielt zu diesem Zeitpunkt im örtlichen Sportforum eine Außenstelle des Impfzentrums Vorpommern-Greifswald vor, nur geimpft wurde nicht. Es fehlte an Impfstoff, während anderswo welcher übrig blieb, weil die Terminkoordinierung an der Impfhotline des Landes chaotisch war. „Wenn wir das selbst in die Hand nehmen, gibt es dieses Theater nicht“, verkündete damals Bürgermeister Weigler im Gespräch mit einem Apotheker der Stadt. Wenn das klappe, mache er mit, war die Apotheker-Antwort.

Idee wurde im März geboren

„Klar wusste ich, dass ich mich weit aus dem Fenster lehne“, so Weigler. Er brauchte Partner. Es begann das Klinkenputzen bei den niedergelassenen Ärzten, die sollten in der Außenstelle konzentriert ganztägig impfen. Bei Dr. Gero Kärst, Götz Richter und weiteren Ärzten rannte er offene Türen ein. „Ich habe dann mit dem Impfmanager des Landkreises Vorpommern-Greifswald gesprochen. Das Impfzentrum brauchte ich unbedingt. Ich wollte ja auch, wie in der Gemeinde Heringsdorf, bei einem Sonderimpftag an die 800 Leute impfen“, lautete Weiglers Ziel.

Die erhoffte Zustimmung kam. Die über Wolgasts Grenzen hinaus bekannte frühere Kinderärztin Dr. Susanne Schober, die im Impfzentrum hilft, war sofort bereit mitzumachen. „Zudem meldeten sich Freiwillige von DRK, THW, DLRG und weitere Vereine und Verwaltungsmitarbeiter, die alle zum Erfolg beitragen wollten. Diese Unterstützung von vielen Seiten hat Ärzte und mich motiviert, zu zeigen, was geht“, erinnert sich Weigler.

Nicht abgerufener Impfstoff kommt zum Einsatz

Blieb noch die wichtigste Frage zu klären: Woher den Impfstoff für einen Sonderimpftag nehmen? „Die Hausärzte bringen ihren eigenen Impfstoff mit und verimpfen ihn konzentriert. Das Impfzentrum impft auf eigene Rechnung und wir als Stadt haben anderswo nicht abgenommenen Impfstoff mithilfe des Apothekers geordert, den die Impfteams mit verarbeiten“, erläutert Weigler, der schon mehrere Male vor Ort mit für den reibungslosen Ablauf sorgte. In Wolgast wurden inzwischen AstraZeneca, Biontech und Johnson & Johnson verimpft.

Allein dank der Sonderimpftage wurden in Wolgast 3000 Menschen geimpft. Da die Hausärzte weiter impfen und Wolgaster auch im Greifswalder Impfzentrum beziehungsweise in der Außenstelle Koserow den begehrten Piks bekamen, dürften mittlerweile mehr als die Hälfte der Wolgaster die erste Impfung erhalten haben und die Stadt damit über dem Landesdurchschnitt liegen. Auch Unternehmen der Region haben während der Sonderaktionen hunderte Mitarbeiter impfen lassen. Dazu gehören die Peene-Werft, die Firma Hadrian, die Wolgaster Wohnungswirtschaft, Hotels, Restaurants und Kurverwaltungen der Insel.

Impfwillige aus dem ganzen Kreis in Wolgast

Die Wolgaster Sonderimpftage haben sich in der Region herumgesprochen – weil die Terminvergabe unkompliziert ist, weil von Anfang an ohne Priorisierung Bürger ab 18 Jahre geimpft wurden, weil es kaum Wartezeiten gibt und man sofort für die Zweitimpfung den Termin mit erhält. So kommt es, dass sich neben Wolgastern und Zinnowitzern genauso Greifswalder und Lubminer zu den Sonderimpftagen einfinden. „Sie kommen alle aus dem Landkreis, wir sind eine Region“, meint Stefan Weigler.

Nachahmer-Kommunen sind noch nicht in Sicht. Eines weiß der Wolgaster Bürgermeister aber: „Es braucht ein Team von Erfolgswilligen. Wie gut unsere Idee ist, beweisen die vielen anerkennenden Worte von Geimpften.“

