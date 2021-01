Rostock

Die Impfzentren in MV sollen in der kommenden Woche so richtig loslegen. Doch schon vorher gibt es eine Debatte um die faire Bezahlung der freiwilligen Helfer. Die Medizinische Fachangestellte (MFA) Michaela Garling aus Grevesmühlen ( Nordwestmecklenburg) meldete sich freiwillig und wundert sich darüber, dass sie nur 35 Euro Aufwandsentschädigung pro Stunde erhalten soll, während eine examinierte Krankenschwester 50 Euro bekommt. „Dabei machen wir alle das Gleiche.“

Das ist aber die entscheidende Frage: Die Landesregierung hat Empfehlungen herausgegeben, wie die einzelnen Berufsgruppen in den Impfzentren bezahlt werden sollen. Demnach bekommen Ärzte 100 Euro pro Stunde, medizinisches Fachpersonal 50, Verwaltungspersonal 35 und studentische Hilfskräfte 12,50 Euro. Daran halten sich auch alle Landkreise.

Medizinische Fachangestellte und Arzthelferinnen werden demnach nicht zum medizinischen Fachpersonal gezählt, sondern werden wie Verwaltungsmitarbeiter bezahlt – wohl, weil sie auch entsprechend ausgebildet sind.

Gewerkschaft kritisiert Einstufung

Für die Gewerkschaft Verdi sollte die Bezahlung jedoch vor allem von der Tätigkeit in den Impfzentren abhängen, nicht von der Qualifikation: „Wenn Medizinische Fachangestellte die gleiche Arbeit leisten wie examinierte Schwestern, sollten sie auch so viel Geld bekommen“, sagt Frank Schischefsky, Sprecher von Verdi Nord.

Dass dagegen Ärzte mehr bekommen, ist für den Gewerkschafter verständlich: „Das hat auch mit der größeren Verantwortung der Ärzte zu tun.“ In anderen Bundesländern erhalten Ärzte für ihren Impfeinsatz teilweise noch deutlich mehr Geld.

Offen ist noch, wie in der nächsten Impfphase die Arbeit der niedergelassenen Ärzte honoriert wird. Da die Impfung gegen Corona nicht bei den Kassen abgerechnet werden kann, muss mit den kassenärztlichen Vereinigungen dafür noch ein Satz ausgehandelt werden.

Von Axel Büssem