Angesichts der rasanten Ausbreitung der Corona-Pandemie auch in MV sollen die Impfzentren und -stützpunkte des Landes schnell wieder hochgefahren werden. Das sagte Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) am Dienstag nach dem Impfgipfel mit Ärzten und Landkreisvertretern. Die Öffnungszeiten würden ausgedehnt. Auch die mobilen Impfteams seien bereits wieder unterwegs. In den nächsten zwei Wochen solle die komplette Logistik für die erhoffte Impfwelle stehen.

Die Landkreise und kreisfreien Städte müssen dafür ein Konzept erstellen, dann übernehmen Bund und Land die Kosten, so der Minister. Auch die Bundeswehr soll beim Impfen wieder eingebunden werden. Derzeit kann man sich in knapp 30 Impfzentren in MV regelmäßig oder zu gesonderten Impf-Aktionen immunisieren lassen. Anfang Dezember wird laut Glawe die Impf-Hotline des Landes wieder freigeschaltet.

45 000 Menschen haben bereits dritte Corona-Impfung in MV

Bisher haben in MV rund 45 000 ältere und besonders gefährdete Menschen die dritte Corona-Impfung, den sogenannten Booster, erhalten. In den nächsten Wochen und Monaten sollen mehr als 500 000 weitere Booster dazukommen. Priorität haben laut Glawe weiterhin die Risikopatienten, aber auch Jüngere können sich für eine dritte Impfung anmelden. Bis Februar soll allen Bewohnern von MV, die das wünschen, ein Impfangebot gemacht werden.

Wie dringlich der Gipfel war, zeigt sich an den Corona-Zahlen vom Dienstag: Die Sieben-Tage-Inzidenz hat in MV einen neuen Rekordwert erreicht. Mit 170,7 habe die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Personen die bisherige Höchstmarke aus dem April dieses Jahres von 158,3 übertroffen, meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus).

Kaderali: Inzidenzen könnten auf über 600 in MV steigen

Am höchsten lag die Inzidenz mit 205,2 in der Hansestadt Rostock. Das dortige Uniklinikum will die Kapazitäten seiner Corona-Station nun um 20 auf dann 48 Betten erweitern, um der vierten Welle Herr zu werden. Die etwa 400 ungeimpften Mitarbeiter des Klinikums müssen sich künftig täglich testen lassen.

Angesichts der stark steigenden Werte hat auch der Greifswalder Bio-Informatiker Lars Kaderali, der die Landesregierung in Corona-Fragen berät, seine Prognose für die weitere Pandemie-Entwicklung in MV angepasst: Bei einem gegenwärtigen R-Wert von 1,2, wonach jeder Corona-Infizierte im Schnitt 1,2 weitere Personen ansteckt, „muss auch in den kommenden Wochen mit einem weiteren Anstieg der Infektionszahlen gerechnet werden.“

Das könne sich sogar Infektionsgeschehen noch beschleunigen, erwartet Kaderali. Bis Februar könnten die Inzidenzen auf über 600 steigen.

