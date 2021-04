In Autowrack eingeklemmt – drei Verletzte nach Frontal-Crash bei Tessin

Tessin

Auf der Landesstraße 18 zwischen Tessin und Zarnewanz (Landkreis Rostock) hat sich am Mittwochabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Zwei Autos stießen bei Neu Gramstorf frontal ineinander, drei Insassen wurden verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, kam es kurz vor 18 Uhr zu dem Unglück. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der Fahrer des aus Tessin kommenden und in Richtung Zarnewanz fahrenden VW Golf aus noch nicht geklärten Gründen nach links in den Gegenverkehr. Dort prallte er frontal in den entgegenkommenden VW Fox einer Frau.

Durch die Aufprallwucht schleuderte der Kleinwagen der Frau in einen Graben, der Golf des Verursachers blieb demoliert an einem Baum stehen.

Mit Rettungswagen ins Krankenhaus

Mehrere Rettungswagen, ein Hubschrauber, ein Notarzt, die Feuerwehr und die Polizei eilten an die Unfallstelle. Während der Fahrer des Unfall auslösenden Golf und der Beifahrer im Fox leicht verletzt wurden, erlitt die Fahrerin im Kleinwagen schwere Verletzungen.

Sie musste von der Feuerwehr aus dem Wrack herausgeschnitten werden. Alle kamen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die L 18 blieb an der Unfallstelle voll gesperrt. Ein Dekra-Sachverständiger unterstützte die Polizei bei der Ermittlungsarbeit.

Erst in der Nacht zu Mittwoch war ein Porsche-Fahrer (48) bei einem schweren Unfall auf der A20 bei Tessin ums Leben gekommen. Auch am Abend des Ostermontags ereignete sich in dem Bereich ein Crash, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden.

Von Stefan Tretropp