Am zweiten Wochenende im Juni laden die Höfe in MV normalerweise Besucher ein, sich in Ställen und Produktionsstätten umzusehen. Auch 2020 hatten sich schon viele Höfe beim Bauernverband gemeldet – dann kam Corona. Jetzt können Interessierte einen Einblick in vier Höfe gewinnen und zwar online.