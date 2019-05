Rostock

Kleinere Gemeinden gehen mit dem Leerstand in ihren Kleingartenvereinen auf unterschiedliche Art und Weise um. Im Gegensatz dazu suchen Großstadtmenschen immer öfter einen Ausgleich in der Natur. Besonders in großen Gemeinden werden die freien Parzellen jedoch eher knapp.

Rügen setzt auf sozialen Austausch

Im Gartenverein „Freundschaft“ auf Rügen zum Beispiel stehen von 220 Parzellen derzeit zehn leer, sagt die Vorsitzende des Vereins Karin Wölbeling. Diese seien jedoch in einem recht schlechten Zustand. Deshalb seien sie auch schwieriger zu vermitteln. Interessenten gäbe es allerdings viele. „Bei uns rufen sogar Leute aus Bayern an. Wenn ich denen aber erzähle, dass der Garten auch bewirtschaftet werden muss, wollen die nicht mehr“, erzählt die 67-Jährige.

Um Leerstand zu vermeiden, versucht der Verein online mit einer Website und einem Facebook-Profil präsent zu bleiben und neue Gartenfreunde zu finden. Online können Interessenten auch sehen, ob es noch freie Plätze gibt. Allerdings werden die Parzellennummern nicht mehr genannt. Freie Kleingärten sollen nicht erkennbar sein. Früher sollen sich „Fremde eingenistet haben“, sagt Karin Wölbeling.

Bei vielen unbesetzten Gärten entstehen Probleme. Die fixen Kosten des Vereins werden durch alle Mitglieder geteilt und steigen entsprechend bei Leerstand. Eine Besonderheit dieser Anlage sei, dass sie auch Asylanten oder Menschen mit niedrigem Einkommen problemlos aufnehmen. „Es ist die beste Möglichkeit, um einen sozialen Kontakt untereinander zu ermöglichen“, erklärt Wölbeling.

Zur Galerie In Kleingartenanlagen wechseln die Bilder zwischen glücklichen Parzellen-Besitzern und Leerstand. Gerade die verfallenen Gärten gelten als schwer vermittelbar.

Großstädter wollen in den Garten

Im Gegensatz dazu stehen Großstädte. Besonders junge Familien sollen ein immer stärkeres Interesse am Gärtnern entwickeln, so die Studie des BBSR. Das bestätigt auch Robert Kröger, Vorsitzender des Landesverbands der Gartenfreunde MV: „Es ist besonders attraktiv für Familien. Kinder können dann sehen, wo das Obst herkommt.“

Aus diesem Grund pachteten sich auch Rebekka Hermenau und ihre Frau Sandra zur Geburt ihrer Tochter einen Kleingarten. Die Siebenjährige „liebt den Garten. Sie kann sich dort frei bewegen und hat sogar ein kleines Beet für sich“, erzählt Hermenau. So kennt es Rebekka Hermenau auch aus ihrer Kindheit. Sie war immer gern im Garten ihrer Großeltern. Ihre Tochter soll „die Natur live miterleben“.

Die Rostocker Familie nutzt den Kleingarten vor allem zur Erholung. Trotzdem bauen sie unter anderem Rhabarber, Erdbeeren, Kartoffeln und verschiedene Kräuter an. Die 40-jährige Rebekka Hermenau bewirtschaftet die Fläche hauptsächlich allein. „Es ist zwar viel Arbeit, aber ich mache es total gerne“, sagt sie. Für sie sei es ein „super Ausgleich zum Leben in der Großstadt“.

Die Vorzüge eines Kleingartens kann auch Monika Range aus Rostock bestätigen. Die 77-Jährige pflegt seit über 45 Jahren ihre Parzelle in der Kleingartenanlage am Buchenberg in Bad Doberan. Sie nutzt den Platz nicht nur zur Erholung. Auf ihren Beeten wachsen auch Erdbeeren, Kartoffeln, Erbsen und Himbeeren.

Der Vorsitzende des Gartenverbands MV Robert Kröger hat fünf ökologisch nachhaltige Tipps Maulwürfe nicht verjagen. Die Tierchen lockern nicht nur die Erde, sie fressen auch noch kleine Schädlinge. Außerdem verjagen sie Wühlmäuse, die für die Beete noch schlimmer seien. Etwas Totholz aufheben und im Garten platzieren. Es bietet Nahrung und einen Lebensraum für Kleintiere und Insekten. Mischkulturen anbauen. Viele Pflanzen schützen sich gegenseitig vor Schädlingen, beispielsweise Möhren und Zwiebeln. Ein durchmischtes Beet hilft oft von selbst gegen den Befall von ungewollten Insekten. Im eigenen Garten Kompostieren. Dazu kann einfach altes Grünzeug benutzt werden. Brenneseln-Sud hilft bei Schädlingen. Pflanzen entwickeln nach dem Gießen mit dem Sud eigene Stoffe gegen den Befall.

Urban Gardening in Stralsund

In Stralsund existiert eine neue Initiative gegen problematischen Leerstand. Dort gibt es seit diesem Jahr das Projekt Gemeinschaftsgarten von „ Transition-Town-Stralsund.“ Dabei bewirtschaften mehrere Leute gemeinsam einen Garten und teilen sich die Erträge. „Es haben sich viele allein nicht an die Arbeit rangetraut“, erklärt ein Vertreter des Projekts Arne Pisch.

Für die Gruppe von sieben Leuten sei es besonders wichtig, nachhaltig zu handeln. Unter den Mitgliedern wären alle Altersgruppen zwischen 20 bis 80 Jahren vertreten. Derzeit gäbe es zwei Flächen, die bewirtschaftet werden. Jeweils zwei Gemeinschaftsgärtner pro Parzelle seien auch in einem Verein angemeldet.

