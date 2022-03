In MV gibt es viele alte Bunker: Könnten sie die Bevölkerung im Ernstfall noch schützen?

In MV gibt es zahllose Bunker aus DDR-Zeiten – und auch einige noch ältere. Für den Katastrophenschutz ist keiner von ihnen geeignet. Und auch eventuelle Bunker auf aktuell genutztem Militärgelände – allesamt streng geheim – sind nicht für die Zivilbevölkerung gedacht. Hier ehemalige Bunkeranlagen im Norden:

Der ehemalige Marineführungsbunker am Kap Arkona auf Rügen kann wieder ab 1. April besichtigt werden. Der nahe Arkona-Bunker und die verbunkerten Räumlichkeiten für die Stromerzeugung der Leuchttürme sind nicht zugänglich (radio-kap-arkona.de).

Der ehemalige Gefechtsstand der 1. Flottille befand sich in Trassenheide. Heute leben hier Fledermäuse, ebenso wie in einigen Bunkerresten auf dem Gelände der ehemaligen Heeresversuchsanstalten Peenemünde (beides Usedom). Die Bunkerwarte des Peenemünder Kraftwerkes wird als Eingangsbereich des Historisch-Technischen Museums genutzt (museum-peenemuende.de/).

Der Bunker unter der Mensa am Wall in Greifswald soll nach dem Umbau des Gebäudes vom Mensaclub genutzt werden.

Der Hochbunker auf dem Gelände der ehemaligen Neptunwerft in Rostock wird vom Kulturkombinat Bunker genutzt. Hier gibt es einen Club und eine Freiluftkletteranlage (bunker-rostock.de/). Als in Rostock nach dem Krieg viele andere Bunker gesprengt wurden, überlebten zudem der Gustloff-Hochbunker am Thomas-Müntzer-Platz sowie der Eingangsbereich des Oberwallbunkers am Wall.

Die ehemalige Troposphären-Funkstation 302 in Eichenthal bei Bad Sülze ist ab Karfreitag wieder für Führungen geöffnet (bunker-302.de/).

Leer stehen kleinere Bunker bei Barth (Vorpommern-Rügen), in einigen leben Fledermäuse. Ungenutzt auch die verbunkerte so genannte Ausweichführungsstelle der Kreis-Einsatzleitung Rostock in Pölchow südlich von Rostock (Privatbesitz), im Bunker bei Groß Lüsewitz leben Fledermäuse.

Die Bunker zwischen Wustrow und Ahrenshoop (Fischland-Darss) sind nur noch Ruinen. Gleiches gilt für die „Weißen Häuser“ der ehemaligen Erprobungsstelle der deutschen Luftwaffe bei Rechlin (Seenplatte). Die vier Bunker-Treppenhäuser, Testbauten für Hitlers „Welthauptstadt Germania“, und verschiedene kleinere Bunker werden nicht genutzt.

Ungenutzt sind auch Bunker der ehemaligen Kaserne Basepohl (Seenplatte), Bunker bei Lärz (Seenplatte) und Pütnitz bei Ribnitz-Damgarten sowie in der Stadtbefestigung Stralsund. In Bunkern zwischen Hohe Düne und Markgrafenheide leben Fledermäuse, auch werden hier Pilze gezüchtet.

In Alt Rehse bei Neubrandenburg stehen Bunker der ehemaligen Führungsstelle des Militärbezirks V – das Gelände gehört heute zu einer Hotelanlage.