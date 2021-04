Rostock

Ende vergangener Woche hatte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) noch die große Impf-Offensive angekündigt: Um die 53 000 Impfdosen sollten bis Sonntagabend (18. April) zusätzlich in MV gespritzt werden. Doch schon jetzt zeichnet sich ab: Dieses Ziel wird das Land nicht erreichen.

Tausende, möglicherweise Zehntausende Impfdosen liegen weiterhin unverimpft in den Lagern. Das Problem, räumt jetzt Schwesigs Vize, Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU), ein. „Wir werden mit Sicherheit das Ziel nicht schaffen.“

Impfzentren in MV impfen 1000 Menschen pro Tag

Der größte Teil der Impfdosen des Herstellers Astrazeneca sollte nämlich in der vergangenen Woche in 1700 Arztpraxen im Land gespritzt werden. „Dort haben wir aber noch Reserven“, sagte Glawe auf OZ-Anfrage.

Die 17 000 Dosen, die über die Impfzentren im Land verimpft werden sollten, werden hingegen wohl bis Sonntagabend komplett verbraucht sein: „In jedem Impfzentrum bekommen derzeit bis zu 1000 Menschen am Tag ihre Impfung“, so Glawe. In fast allen Landkreisen hätten bereits Impftage stattgefunden, an denen sich Menschen über 60 auch ohne Anmeldung impfen lassen konnten. „Solche Angebote brauchen wir mehr.“

Hausärzte in MV beim Impfen zu langsam: „Das reicht nicht“

Was das Impf-Tempo in den Arztpraxen angeht, sagt Glawe aber deutlich: „Das reicht noch nicht.“ Viele Praxen würden „nur“ mittwochs und freitags, einige auch sonnabends impfen. Der Organisationsaufwand ist groß: Die Ärzte müssen die Impfdosen über Apotheken bestellen, dann ihre Patienten zum Termin einladen.

Das Land will in den kommenden Tagen einen Impfmanager für MV installieren. Der soll mit den Landkreisen und kreisfreien Städten, aber auch den niedergelassenen Ärzten die Impf-Kampagne im Nordosten beschleunigen.

Hausärzte machen Impftag bei Karls in Rövershagen

Ein Problem der Hausärzte: Der Impfstoff von Astrazeneca ist in Verruf geraten. Viele Menschen lehnen das Vakzin ab. In Rövershagen gehen deshalb drei Hausärzte gemeinsam einen anderen Weg: Von 9 bis 17 Uhr veranstalten sie am Samstag (17. April) einen eigenen Impftag für Menschen über 60 aus der Region Rövershagen, Graal-Müritz und Gelbensande.

Eine Terminvergabe vorab ist nicht nötig. 500 Dosen stehen bereit. Dr. Thomas Maibaum, Dr. Ekkehart Steiner-McCall und Dr. Anne Wins hoffen darauf, so schnell mehr Menschen immunisieren zu können: Wer freiwillig zum Impftage komme, nehme auch Astrazeneca. Die Impfungen finden in der „Hofküche“ von Karls Erlebnisdorf statt. Die ist derzeit aufgrund der Corona-Auflagen geschlossen.

Von Andreas Meyer