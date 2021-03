In MV werden auch die Älteren zu „Online-Junkies“

Schwerin

Kurz die News checken, eine Nachricht in die Chatgruppe schreiben oder ein Post in den sozialen Medien: Die digitalen Medien bestimmen einen Großteil unserer Freizeit. Rund drei Viertel der erwachsenen Norddeutschen (77 Prozent) geben in der Umfrage „Schalt mal ab, Deutschland!“ der Techniker Krankenkasse (TK) an, in ihrer Freizeit mehrmals täglich beziehungsweise fast immer online zu sein. Dabei sind Männer (83 Prozent) noch länger online als Frauen (69 Prozent).

Bei den bundesweit Befragten gibt es Unterschiede in den Altersgruppen. Die 18- bis 33-Jährigen sind mit 92 Prozent überdurchschnittlich häufig im Netz. Aber auch die Gruppe der sogenannten Silver Surfer ist immer öfter und länger online: Von den befragten 50- bis 65-Jährigen geben 63 Prozent an, zu privaten Zwecken mehrmals täglich oder fast immer online zu sein.

Gesundheitliche Belastung nimmt zu

„Ständig online sein, kann gesundheitliche Folgen nach sich ziehen“, sagt Manon Austenat-Wied, Leiterin der TK-Landesvertretung MV. „Die Studienergebnisse zeigen, dass mit steigender privater Nutzungszeit auch die gesundheitliche Belastung zunimmt.“ So sehr digitale Dienste vieles erleichterten und insbesondere während der Corona-Pandemie den Kontakt zu Freunden und Familie ermöglichten, sollte das eigene Nutzungsverhalten reflektiert werden, betont die TK-Leiterin. „Regelmäßige Offline-Zeiten und Pausen verbessern das Wohlbefinden und sind für die eigene Gesundheit wichtig.“

Die meisten sind stundenlang online

Durchschnittlich verbringen fast 60 Prozent der Erwachsenen im Norden täglich zwischen einer und fünf Stunden privat online. 30 Prozent gaben an, jeden Tag zwischen ein und zwei Stunden online zu sein. Ebenso viele verbringen zwei bis fünf Stunden täglich im Internet. Bei jedem Fünften sind es im Schnitt zwischen 30 Minuten und einer Stunde. Nur elf Prozent begrenzen sich auf unter 30 Minuten. Und neun Prozent der Befragten kommen sogar auf fünf und mehr Stunden.

„Die Ergebnisse der Studie zeigen Zusammenhänge zwischen Internetkonsum und körperlichen sowie psychischen Problemen“, konstatiert Manon Austenat-Wied. Viel-Surfer (fünf Stunden am Tag und mehr) leiden häufiger unter Nervosität (38 Prozent) oder Depressionen (40 Prozent). Bei den Wenig-Nutzern (unter einer Stunde am Tag) sind die Zahlen deutlich niedriger (Nervosität: 19 Prozent; Depressionen: 16 Prozent). Über Muskelverspannungen, beispielsweise Nacken- oder Rückbeschwerden, klagt ein Großteil der Befragten (62 Prozent). „Je länger die Nutzung, desto höher die gesundheitliche Belastung, zeigt sich auch hier.“ Von den Online-Gamern gaben 77 Prozent an, häufiger oder dauerhaft an Rückenschmerzen zu leiden.

Immer mehr nutzen zwei Bildschirme

Die größten Zeiträuber der Norddeutschen sind die Kommunikation via Messenger-Diensten (83 Prozent), die Verfolgung von Nachrichten (65 Prozent) und das Checken und Beantworten von E-Mails (62 Prozent). Viele nutzen mittlerweile auch zwei oder mehr Bildschirmgeräte parallel, das Second Screen. So geben 43 Prozent der Befragten an, einmal oder mehrmals am Tag mehrere Geräte gleichzeitig zu nutzen. „Von Jugendlichen ist dieses Verhalten bereits bekannt. Dass sich dieses Phänomen auch bei den Erwachsenen durchsetzt, hat uns aber überrascht“, berichtet Manon Austenat-Wied.

Für die Studie „Schalt mal ab, Deutschland!“ wurden im Oktober 2020 bevölkerungsrepräsentativ bundesweit 1000 Erwachsene zwischen 18 und 65 Jahren vom Meinungsforschungsinstitut Forsa telefonisch zu ihrem Umgang mit digitalen Medien befragt.

