Stralsund

Neue Wohnungen mit Blick auf die Insel Rügen sind in Stralsund äußerst rar. Doch es gibt sie noch am Strelasund – für Käufer und auch für Mieter. So startete am Freitag mit dem Spatenstich der Bau eines der letzten Projekte im neuen Wohngebiet an der Hochschulallee am Rande des Stadtteils Knieper-Nord. Innerhalb von knapp anderthalb Jahren wollen die Investoren der A + A Projektentwicklung GmbH im neuen Wohngebiet die Wohnanlage „Rügenblick-Villen“ hochziehen.

Rund fünf Millionen Euro investieren André Rost, Inhaber eines Familienbaubetriebes aus Teterow und Andre Behnisch, Unternehmer in der Bau- und Finanzierungsbranche aus Rostock, als Bauträger in die zwei exklusiven Mehrfamilienhäuser. „Die meisten haben einen Blick auf das Wasser – und auf Rügen“, schwärmt Andre Behnisch von der Lage am Sund und von den Entwürfen. Denn vor Ort ist von den Häusern noch nichts zu sehen. Doch schon in dieser Woche soll für das Haus mit dem Namen „Jasmund“ die Bodenplatte gegossen werden. Wenig später folgt die Platte für die zweite Stadtvilla mit dem Namen „Strelasund“.

Wohnungen sind bis zu 125 Quadratmeter groß

So sollen die „Rügenblick-Villen“ Ende 2022 aussehen. Quelle: Animation/ A + A Projektentwicklung GmbH

Insgesamt entstehen hier 14 Eigentumswohnungen, die eine Fläche zwischen 66 bis 125 Quadratmeter haben. Die Lage am Ostseeküstenradweg vor der vorpommerscher Boddenlandschaft kommt bei den Käufern offenbar gut an. Die Resonanz nach dem Verkaufsstart war jedenfalls enorm. „Wir wurden von den Kunden regelrecht überrannt“, sagt Behnisch. „Kurz vor Weihnachten ging unsere Website online. Acht Wochen später waren fast alle Wohnungen verkauft.“ Doch aktuell gibt es noch Chancen. Stand jetzt sind zwei nur reserviert – für eine letzte gibt es lediglich Interessenten.

So teuer sind die Eigentumswohnungen

Animation: So könnte eine der Wohnungen eingerichtet sein. Quelle: A + A Projektentwicklung GmbH

Moderne Ausstattung, barrierearme Bauweise und ein Lift bei nur drei Etagen haben natürlich ihren Preis. „Es zieht dennoch gut bei den Leuten“, sagt Helge Meyer aus Preetz, Geschäftsführer der Wohnen in Vorpommern GmbH, der als Vertriebspartner vor Ort den Verkauf verantwortet. „Der Kaufpreis liegt bei rund 4000 Euro pro Quadratmeter“, sagt Meyer. „Es variiert aber leicht. Die oberen sind etwas teurer, die unteren etwas günstiger.“

Es sei sein letztes Projekt in diesem Wohngebiet. Andere Wohnungen in Sundlage würden hingegen auf der anderen Seite der Hansestadt entstehen. „Ein großes Projekt ist in Andershof. Da verkaufen wir 50 Eigentumswohnungen. Dort sind noch zehn zu haben.“ An den „Rügenblick-Villen“ schätzt Meyer besonders die zweifarbige Klinkerfassade. „Der Mix aus sandigen und rötlichen Tönen soll an einen romantischen Sonnenuntergang am Strand erinnern“, sagt er.

Dann können die ersten Eigentümer einziehen

Doch noch braucht man dafür Vorstellungskraft. Die ersten Wohnungen sollen im August 2022 übergeben werden. Bis November 2022 sollen auch die Außenanlagen fertig sein. Die Termine will André Rost, der den Bau über seine Rost Bau GmbH umsetzt, auch trotz Corona halten. „Momentan ist bauen nicht einfach“, sagt er. „Die Materialbeschaffung ist eine Katastrophe. Beim Holz geht es los, aber auch beim Stahl kämpft die gesamte Branche mit enormen Preissteigerungen.“ Zudem würden hohe Benzinpreise und Speditionskosten die Preise in die Höhe treiben. „Alles wird auf das Material umgeschlagen“, sagt Rost.

Deswegen würde er jetzt alle am Bau beteiligten Subunternehmer an das Vorhaben binden. Mit seiner Firma konzentriert er sich dann ganz auf die „Rügenblick-Villen“. „Ich kämpfe lieber an einer Front. Das ist mein Stil“, so Rost.

Ein Drittel der Käufer kommt aus der Region

Und woher kommen die Käufer? „Ein Ehepaar kommt aus Wolfsburg“, sagt Andre Behnisch. „Die arbeiten in der Entwicklung von Elektroantrieben. Den bieten wir gleich eine Ladesäule auf den Stellplätzen mit an.“

„Eine andere Familie zieht von London nach Stralsund“, ergänzt Helge Meyer. „Die Frau hat Wurzeln in Stralsund. Sie und ihr Mann haben sich die Hansestadt als Ruhesitz ausgesucht.“

Ein Drittel der Käufer kommt jedoch direkt aus der Region Vorpommern. „Die meisten wollen selbst einziehen und hier wohnen“, sagt Meyer. „Es gibt aber auch Kapitalanleger, die die Wohnungen dann vermieten.“

Zahntechniker Hans Hummel kann die Tochter bald vom Balkon grüßen

„Ich wollte immer am Meer wohnen. In München ist das nicht machbar – und für einen normalen Menschen auch nicht mehr finanzierbar“, Zahntechniker Hans Hummel, der sich auf seine Eigentumswohnung in einer der Rügenblick-Villen freut. Quelle: Christian Rödel

Eine der oberen Wohnungen im dreistöckigen Mehrfamilienhaus hat Hans Hummel gekauft. Derzeit wohnt der gebürtige Münchner noch in Lubmin. Der Zahntechniker war schon länger auf der Suche nach einer Immobilie in Stralsund. „Ich wollte im Grünen wohnen, am Wasser und in der Nähe meiner Tochter“, sagt Hummel. So etwas in der Stralsund zu finden war jedoch nicht leicht.

Doch Hummel hatte Glück – denn seine Tochter wohnte bereits im neuen Wohngebiet an der Hochschulallee – und vermittelte den Kontakt. Wenn Hummels Wohnung fertig ist, blickt er vom Balkon dann nicht nur auf den Strelasund, sondern auch auf das Eigenheim seiner Tochter. „Mein Wunsch war es immer am Meer zu wohnen“, sagt Hummel. „In München wäre das weder möglich, noch finanzierbar gewesen. Dort kostet schon ein Tiefgaragenstellplatz 200 Euro Miete.“

Kaufpreis für Stralsund zwar hoch, im Bundesvergleich jedoch günstig

Und auch ein Blick auf den Immobilienspiegel stützt Hummels-These. So liegt der Preis pro Quadratmeter in München 2021 laut wohnungsboerse.net bei 8924 Euro. Bundesweit liegt der Preis bei 4216 Euro je Quadratmeter. Stralsund liegt da mit 2928 Euro je Quadratmeter noch deutlich drunter.

Auch im Landesvergleich sind Eigentumswohnungen in der Hansestadt noch günstig, denn Mecklenburg-Vorpommern liegt im Schnitt derzeit bei 3619 je Quadratmeter. Dennoch: Mit rund 4000 Euro je Quadratmeter befinden sich Wohnungen in den „Rügenblick-Villen“ im hochpreisigen Segment der Hansestadt.

Mietwohnungen entstehen in „Stadtvillen am Strelasund“ nebenan

Wer nicht gleich eine Wohnung kaufen mag, sollte in der unmittelbaren Nachbarschaft die „Stadtvillen am Strelasund“ im Blick behalten. Ebenfalls im Antonie-Biel-Ring baut ein Stralsunder Investor drei Mehrfamilienhäuser mit je fünf Wohnungen, die eine Fläche von 68 bis 94 Quadratmeter haben. Diese werden ebenfalls über Loggia, Balkon, Lift, Stellplatz mit E-Lade-Säule – und Blick nach Rügen verfügen.

Bürgerinitiative „Hochschulallee“ wollte Wohngebiet verhindern Das neue Wohngebiet an der Hochschulallee war lange Zeit sehr umstritten. Es bildete sich sogar eine Bürgerinitiative mit dem Namen „Hochschulallee“. Die rund 50 Mitglieder, teils Anwohner des nahen Wohngebietes aber auch Naturschützer, engagierten sich über Jahre hinweg gegen die Bebauung des Areals. Mit Protesten wollten sie die neuen Eigenheime und Mehrfamilienhäuser verhindern. Vor allem Naturschützer hatten kritisiert, diese Fläche, den letzten unberührten Hochuferstreifen, zu bebauen.

Bei diesen Stadtvillen an der Streuobstwiese war der Baustart bereits im Oktober 2020. Aktuell ist bereits die kubische Architektur zu erkennen. Fertig werden diese auch 2022.

Auf dem Mietmarkt sind die Wohnungen derzeit noch nicht zu finden. Der Preis wird voraussichtlich etwas oberhalb von 10 Euro je Quadratmeter liegen. Zum Vergleich: In Stralsund liegt der Mietpreisspiegel für Mietwohnungen derzeit bei rund 7,6 Euro je Quadratmeter, in MV bei 7,02 Euro je Quadratmeter und bundesweit bei 9,63 Euro je Quadratmeter – und in München bei 23,08 Euro je Quadratmeter.

Von Kay Steinke