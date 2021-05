Wenn keine Heilung mehr in Sicht ist, können sterbenskranke Menschen in ein Hospiz gehen. Dort verbringen sie in Würde ihren letzten Lebensabschnitt. Die 71-jährige Anne Röpcke verbringt ihre restliche Zeit im Rostocker Hospiz am Klinikum Südstadt. Sie hat gelernt, was im Leben wirklich zählt.