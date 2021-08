Leipzig

Das neue Liebesglück von Roland Heilmann, Ärztlicher Direktor der „Sachsenklinik“, ist bald wieder zu Ende: Schauspielerin Julia Jäger scheidet aus der Serie „In aller Freundschaft“ aus. An den noch laufenden Dreharbeiten zur 24. Staffel ist sie schon nicht mehr beteiligt. Die Rolle solle ausschleichen, heißt es seitens des MDR. Laut Serienvorschau ist die 51-jährige gebürtige Angermünderin aber mindestens noch bis Ende August auf dem Bildschirm zu sehen.

Beziehung war nie rosarot

In der Beziehung zwischen Roland (Thomas Rühmann) und Katja (Julia Jäger) gab es viele Konflikte, vor allem wegen der Kinder. Quelle: MDR/Saxonia Media/Rudolf Wernicke

2019 stieg Julia Jäger bei „In aller Freundschaft ein“ – als Katja Brückner, alleinerziehende Mutter von zwei Kindern, Disponentin bei den Verkehrsbetrieben. Viele Fans hatten sich gewünscht, dass der Klinikchef nach dem Tod seiner ersten Frau Pia wieder glücklich werden darf. Schauspielerin Hendrikje Fitz, Darstellerin der Pia Heilmann, war 2016 mit nur 54 Jahren an Brustkrebs gestorben. Der Witwer kam in der Serie nicht über den Verlust hinweg und wurde immer eigenbrötlerischer. Das Blatt wendete sich, als Katja und Roland sich in der Straßenbahn begegneten. Zunächst ließen sie sich aus den Augen, fanden sich aber wieder und verliebten sich. Es kam sogar bis zum Heiratsantrag. Allerdings war die Beziehung der beiden nie rosarot, sondern von vielen Problemen beladen – meist ging es um Katjas Kinder.

Die Serien-Familie Heilmann im Jahr 2005: Pia Heilmann (Hendrikje Fitz) und Roland Heilmann (Thomas Rühmann) mit dem kleinen Jonas (Anthony Petrifke). Quelle: MDR/Peter Krajewski

Liebespaar konnte nicht überzeugen

Doch die Neue – respektive die Rolle der Katja Brückner – kam bei einem großen Teil der Zuschauerinnen und Zuschauer nicht gut an. Bei Facebook und in anderen Social-Media-Kanälen häuften sich die negativen Kommentare: „Nehmt Julia Jäger aus der Sendung raus, sie passt da absolut nicht rein.“ (Elke Von Der Lahr). „Ich finde Julia Jäger in dieser Rolle richtig ,trutschig’. Die kann doch ganz anders und mehr (Ruth Zimmermann). „Dr. Heilmann und Katja finde ich echt ziemlich blöd. So kann doch keine Beziehung funktionieren. Er ein verliebter Trottel und sie versteckt sich hinter dem Sohn. Was soll das?“ (Kastanie). „Beide Schauspieler können ihre angebliche Verliebtheit nicht glaubhaft spielen - auch hier viel zu aufgesetzt. Schade!“ (Hupsala). Viele Zuschauer posteten persönliche Kritik an der Schauspielerin, bis dahin, dass sie zu dick sei. Andere Fans hielten mit aufmunternden Kommentaren dagegen, wie „Julia, Sie sind Spitze“ (Ingrid Otto).

Der MDR hat reagiert und die unbeliebte Figur aus der Serie gestrichen. Inzwischen folgte ein offizielles Statement: „Mit Julia Jägers Darstellung der Katja Brückner kam eine neue Liebe in das Leben von Roland Heilmann. Diese hat ihn auf beste Weise herausgefordert. Zwei erwachsene und fertige Lebensentwürfe und Familien kamen zusammen und mussten zusammenfinden. Das klappte gut, aber eben doch nur auf Zeit. Wir danken Julia Jäger für ihre starke Darstellung und die Möglichkeit, mit ihr die spannende Konstellation einer Patchwork-Familie erzählen zu können.“ Die Schauspielerin selbst war laut ihrer Pressebetreuerin für ein Statement nicht zu erreichen. Sie verlor außerdem auch ihre Serienrolle im Kinderkanal bei „Tiere bis unters Dach.“

Julia Jäger lebt in Berlin, ist Mutter dreier Kinder. Von 1988 bis 1991 hat sie in Leipzig studiert, bis 1995 war sie festes Ensemblemitglied am Schauspiel Leipzig. Und sie hat sogar einen Oscar mit-gewonnen: Sie spielte die Hauptrolle im Kurzfilm „Spielzeugland“ von Jochen Alexander Freydank, der 2009 Oscar-gekrönt wurde. Bekannt ist sie auch als Frau von Commissario Brunetti aus der Donna-Leon-Reihe der ARD.

