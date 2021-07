In zwei Stunden von Berlin nach Usedom: Chancen für Südanbindung per Bahn steigen

Zirchow

In den Urlaub auf die Insel Usedom von Berlin in zwei Stunden! Schön wär’s, sagen jetzt einige – Mecklenburg-Vorpommerns Verkehrsminister Christian Pegel und Vorpommern-Staatssekretär Patrick Dahlemann, aber auch der Chef der Usedomer Eisenbahnfreunde Günther Jikeli und Landtagskandidat Falko Beitz (alle SPD) sagen seit gestern: So schön wird’s bald wieder sein. Denn die Chancen, dass die Südanbindung der beliebten deutschen Urlaubsdestination per Bahn in den kommenden Jahren realisiert wird, standen nie so gut wie derzeit.

Das liegt zum einen an Wahlkampfzeiten, in denen Politiker gern Geschenke machen. Und die SPD-Riege um Pegel & Co. war am Mittwoch auf großer Usedom-Wahlkampftour. Der Verkehrsminister verkündete an der von der alten Bahntrasse noch erhaltenen Gewölbebrücke Kutzow, die einen Steinwurf vom Flughafen Heringsdorf in der Gemeinde Zirchow entfernt liegt, stolz, dass die vom Land in Auftrag gegebene und bezahlte Grundlagenermittlung Früchte trage. Die Deutsche Bahn hat im Auftrag des Landes MV im Dezember vergangenen Jahres mit der Grundlagenermittlung für eine Reaktivierung der Bahnstrecke Ducherow–Seebad Heringsdorf einschließlich der Karniner Brücke begonnen. Die Finanzierung trägt das Land. Der Landtag hatte dafür im Doppelhaushalt 2020/21 insgesamt 2,8 Millionen Euro bewilligt.

Guter Zustand des alten Bahndammes

Das Positive dabei: Die Grundlagenermittlung für die potenzielle Wiederaufnahme einer zweiten Festlandanbindung der Insel Usedom über die Schiene hat bessere Ergebnisse gebracht als erwartet. So wurde durch Untersuchungen festgestellt, dass der Bahndamm, auf dem der Schienenstrang verlief und möglichst wieder verlaufen soll, noch vorhanden ist. „Er ist zwar inzwischen vielfach zugewachsen mit Bäumen und Sträuchern, aber das lässt sich wieder freischneiden und dann nutzen. Der Bahnkörper jedenfalls macht einen sehr robusten Eindruck“, sagt der Anlagenverantwortliche der DB Netz AG, Mario Zühlke. ICE-Züge sollten also auf der elektrifizierten Strecke bis Heringsdorf rollen.

Verkehrsminister Christian Pegel (Mitte) mit Staatssekretär Patrick Dahlemann (l.), SPD-Landtagskandidat Falko Beitz (2.v.l.), Leiter Technik der DB Netz AG Ingo Buhlke (3.v.r.), Heringsdorfs Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken und der Vorsteher des Amtes Usedom-Süd, René König (r.). Quelle: Cornelia Meerkatz

Der Leiter Technik der DB Netz AG, Ingo Buhlke, der ebenfalls in Kutzow mit vor Ort war, erläuterte umfassend, was es mit der alten Bahnstrecke Ducherow – Heringsdorf gegenwärtig auf sich habe. Die 40 Kilometer lange Strecke, die dafür sorgen soll, dass vor allem Urlauber innerhalb von zwei Stunden von Berlin auf die Insel kommen können und eine Anreise mit der Bahn statt mit dem Auto somit ausgesprochen attraktiv wird, umfasst zwölf Brücken, 18 Durchlässe und 22 Dämme. Etliche der Bauwerke existieren nicht mehr. Auch die Reste der Karniner Brücke werden wohl als Denkmal erhalten bleiben. Über die Peene wird es eine neue Eisenbahnbrücke geben müssen. „Aber bereits mit der Inbetriebnahme der Strecke 1876 hat man bewiesen, dass es geht. Das sollten wir vor Augen haben“, so Buhlke.

Probebohrungen beginnen

Um größtmögliche Sicherheit bei der Beschaffenheit des noch vorhandenen Bahndamms zu haben, werden in der Woche nach Buhlkes Aussage umfangreiche Bohrungen beginnen. Er ist sich aber sicher, dass auf dem größten Teil der Strecke keine Überraschungen zu erwarten seien. „Die größten Probleme macht der Bereich Rosenhagen – Kamp, weil es als Überflutungsgebiet gilt. Da muss eine Lösung gefunden werden“, so Buhlke.

Das zweite Problem ist der alte Bahndamm in Swinemünde, der bereits in großen Teilen bebaut ist. Doch hier wusste Staatssekretär Dahlemann Positives zu berichten. Seinen Besuch bei Swinemündes Stadtpräsident Janusz Smurkiewicz vor wenigen Wochen habe er nicht nur zur Problemerörterung zum geplanten Containerhafen genutzt, sondern auch zu Gesprächen zum Wiederaufbau der Bahnstrecke Ducherow – Heringsdorf. „Swinemünde ist da sehr aufgeschlossen und begrüßt den Wiederaufbau. Man werde für den nicht mehr vorhandenen Bahnkörper Alternativvorschläge erarbeiten und anbieten, habe der Stadtpräsident zugesichert, sagte Dahlemann.

Die alte Gewölbebrücke bei Kutzow ist samt Bahndamm noch in einem guten Zustand. Quelle: Cornelia Meerkatz

Alter Schwellennagel als Glücksbringer

Mit einer ganz besonderen Überraschung wartete der Chef der Usedomer Bäderbahn, Jörgen Boße, auf. Auf dem Weg zur Gewölbebrücke habe er „zufällig“ mit Zühlke am Rand des alten Bahndamms einen alten Schwellennagel gefunden. Das sei nach Boßes Worten unbedingt als gutes Zeichen und Glücksbringer zu werten. „Das wird was mit der Südanbindung. Die Bauzeit ist ja nicht so lange.“ Fragende Gesichter in der Runde: Boße spricht daraufhin von drei Jahren reiner Planung und zwei bis zweieinhalb Jahren Bauzeit. Doch Pegel bremst: „Wir dürfen die nicht vergessen, die die Musik bezahlen – den Bund. Mit dem Bundesverkehrsministerium müsse alles abgestimmt werden. Wenn eine konkrete Entwurfsplanung vorliege, wisse man auch, bei welcher Endsumme man letztlich lande. „Es ist realistisch, davon auszugehen, dass 2032 die Eisenbahn-Südanbindung der Insel Usedom umgesetzt sein kann“, so Pegel.

Er ergänzt, dass er sich nicht entmutigen ließ, als der Bund 2015 eine Aufnahme der Karniner Brücke in den Bundesverkehrswegeplan 2030 und somit die Realisierung des Vorhabens ablehnte. „Mit der Grundlagenplanung, die die Deutsche Bahn jetzt in unserem Auftrag und potenziell als künftiger Bauherr und Betreiber der Strecke erarbeitet, werden wir nachweisen, was die Wiedererrichtung der Strecke tatsächlich kosten und volkswirtschaftlich bringen wird“, sagt Pegel. Er gibt sich zuversichtlich, dass darauf basierend eine Kosten-Nutzen-Rechnung präsentiert werden kann, die eine Aufnahme in den Bundesverkehrswegeplan rechtfertigt.

Die geplante Südanbindung für Usedom Quelle: Arno Zill

Kampf der Usedomer Eisenbahnfreunde

Die Wahlkampfzusagen und -geschenke sind aber nur die halbe Wahrheit bei der Bahnsüdanbindung der Insel Usedom. Denn seit Jahren fordern die Usedomer Eisenbahnfreunde um Günther Jikeli die Realisierung dieser Strecke. Sie haben Publikationen, Demonstrationen und alljährlich das beliebte Brückenfest im Hafen von Karnin mit Fahrten zum noch als Denkmal erhaltenen Hubteil der früheren Karniner Brücke organisiert. Ihrer Beharrlichkeit ist es zu verdanken, dass in Schwerin und Berlin tatsächlich ein Umdenken zu diesem Thema eingesetzt hat. „Wir freuen uns natürlich sehr, dass der Wiederaufbau der Bahnstrecke in so greifbare Nähe gerückt ist“, sagt Jikeli.

Zugleich macht er deutlich, dass die Usedomer Eisenbahnfreunde mehr wollen. „Wenn schon gebaut wird, dann muss die sogenannte Rundbahn um Usedom Realität werden. Die Gäste, die in Heringsdorf mit dem ICE ankommen, müssen die Möglichkeit haben, mit der UBB in den Inselnorden nach Zinnowitz und Trassenheide zu fahren und von dort weiter nach Wolgast, Züssow und Anklam, um dann bei Rosenhagen auf die Strecke der Südanbindung einzubiegen. Denn nur die UBB kann mit ihren Zügen in den kleinen Bahnhöfen wie etwa Usedom und Kutzow halten“, so Günther Jikeli.

Bahnanbindung wäre riesige Entlastung für Autoverkehr

Nicht zuletzt hat der immer mehr zunehmende Verkehr auf den Straßen der Insel Usedom durch Urlauber und Einheimische und die fehlenden Möglichkeiten, auf andere Verkehrsmittel umzusteigen, dazu beigetragen, dass die Bahnanbindung im Süden der Insel Realität wird. „Natürlich ist das Zukunftsmusik und dauert noch etliche Jahre, aber es ist ein Anfang gemacht. Dass wir heute hier an der alten Bahntrasse stehen und Bund und Land sich zu diesem Projekt bekannt haben – daran hätte doch vor zwei Jahren niemand geglaubt“, sagt der Minister.

„Ich freue mich sehr, dass die Südanbindung Usedoms per Bahn längst mehr ist als eine Idee“, fügt Heringsdorfs Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken (parteilos) an. Im größten Urlauber-Ballungsgebiet auf Usedom sei die Erreichbarkeit per Bahn für sehr viele Gäste eine wirkliche Alternative zum Auto. „Die ganze Insel wird davon profitieren, wenn sich die Auto-Lawinen minimieren. Außerdem ist die Zeit, in der die Insel von der Hauptstadt aus per Bahn erreichbar ist, einfach nicht zu toppen“, sagt Marisken.

Von Cornelia Meerkatz