Infektiöser als die Delta-Variante: Neue Corona-Form bald auch in MV?

Greifswald

Endet die Corona-Pandemie nie? Eine neue Erregervariante gerät in den Fokus der Wissenschaftler. Die Variante mit dem Namen AY.4.2 ist eine Sublinie der Delta-Variante und stehe im Verdacht, leichter übertragbar zu sein als die Delta-Urform, sagte der Chefhygieniker der Unimedizin Greifswald, Professor Nils-Olaf Hübner.

Beginn eines exponentiellen Wachstums?

Daten aus Großbritannien deuteten auf eine um zehn Prozent höhere Übertragungswahrscheinlichkeit als bei der aktuell dominierenden Delta-Variante hin. In Deutschland wurde laut Hübner die AY.4.2-Unterform inzwischen in allen Bundesländern außer Bremen und MV nachgewiesen. Sie macht aktuell bislang nur 0,4 Prozent aller untersuchten Proben aus. Hübner geht aber davon aus, dass diese Variante auch den Nordosten erreichen wird. „Wir beobachten möglicherweise gerade den Beginn eines exponentiellen Wachstums“, so der Wissenschaftler, der zusammen mit dem Mikrobiologen Karsten Becker das CoMV-Gen-Projekt leitet, das landesweit Erregerproben nach Varianten untersucht.

Steigende Fallzahlen begünstigen Mutationen

Die Sublinie AY.4.2 wurde das erste Mal im Juli 2021 in Großbritannien nachgewiesen und gilt seit Oktober als „variant under investigation“ (VUI). Sie sei dort inzwischen für mehr als fünf Prozent Prozent aller Infektionen verantwortlich. Ob diese Variante auch Impfdurchbrüche begünstige, sei noch nicht belegt.

Auch in MV zeigt sich laut Hübner eine zunehmende genetische Vielfalt innerhalb der Delta-Variante. „Das Virus sucht Wege, um zu überleben und verändert sich ständig“. In Kombination mit den aktuell steigenden Fallzahlen müsse man besonders wachsam sein. „Steigende Inzidenzen begünstigen nicht nur die Ausbreitung neuer Varianten, sondern auch die Bildung neuer Mutationen“, sagte er. Je mehr Menschen sich infizieren, umso höher sei die Wahrscheinlichkeit der Veränderung. „Jede Ansteckung ist ein neuer Wurf im Würfelspiel und eine Chance für das Virus, sich zu verändern.“

Noch keine Hinweise auf Abschwächung des Erregers

Die große Hoffnung der Wissenschaftler ist, dass sich langfristig Varianten durchsetzen, die nur noch leichte Krankheitssymptome wie einen Schnupfen auslösen. Bei der neuen Variante gebe es aber bislang keine Anzeichen, dass sich die krankmachenden Eigenschaften des Erregers abschwächten. Um neue Mutationen und deren Ausbreitung zu verhindern, müssten Infektionsketten unterbrochen werden, sagte der Hygieneprofessor. „Helfen kann nur der Dreiklang aus Impfen, Testen und der Einhaltung der Hygieneregeln.“

Von Martina Rathke