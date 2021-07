Rostock

Hochansteckende Infektionskrankheiten sind zurück im Nordosten. Lange sind sie vor allem wegen des langen Lockdowns im Frühjahr in der Statistik der meldepflichten Krankheiten beim Landesgesundheitsamt (Lagus) überhaupt nicht aufgetaucht. Nun sind sie wieder da – und treffen vor allem Kinder im Kindergartenalter. In den vergangenen Wochen wurden Hunderte Fälle, vor allem Infektionen mit Noro- und Rotaviren, gemeldet.

Laut Landesgesundheitsamt wurden allein in der vergangenen Woche 67 Infektionen mit dem Norovirus gemeldet. Besonders betroffen sind die Landkreis Vorpommern-Greifswald mit 31 und der Landkreis Rostock mit 24 Infektionen. In der Vorwoche waren es in Vorpommern-Greifswald schon 38 gemeldete Noroinfektionen, im Kreis Rostock aber nur eine. Auch in allen anderen Kreisen und kreisfreien Städten im Land sind in den vergangenen Wochen immer wieder vermehrt Noroviren im Umlauf gewesen.

Viren verbreiten sich schnell in Kitas

Dass Noro- und Rotaviren zurück sind, überrascht Stefan Zutz, Vorsitzender des Hausärzteverbandes Mecklenburg-Vorpommern, überhaupt nicht. Er sagt: „Diese Viren treten vor allem im Kindes- und Kleinkindesalter auf. Haben die wieder mehr Kontakt in den Einrichtungen untereinander, stecken sie sich wieder gegenseitig damit an.“ Die Viren verbreiten sich durch Schmierinfektionen und haben es besonders bei Kindern leicht. „Die schieben die eigene Hand in einen fremden Mund und stecken so das nächste Kind an“, erklärt der Mediziner.

Infektionen mit Noro- und Rotaviren seien zwar ein typisches Auftreten in Kindereinrichtungen, die Symptome sind aber nicht ohne. Noroviren verursachen Magen-Darm-Infektionen wie Gastroenteritis, also eine Schleimhautentzündung im Magen, oder Magen-Darm-Grippe. Typische Symptome von durch Noroviren ausgelöste Krankheiten sind Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen und Durchfall.

Noro- und Rotaviren verbreiten sich durch Schmierinfektionen und haben es besonders bei Kindern leicht. Quelle: Oliver Berg/dpa

Hausarzt: „Kein Grund zur Panik“

Wenn sich ein Kind mit Rotaviren ansteckt, leidet es unter plötzlich auftretendem heftigen, oft schwallartigem Erbrechen, wässrigen Durchfällen und starken Bauchschmerzen. Auch Fieber, Halsschmerzen und Schnupfen können auftreten. Kinder unter sechs Jahren, die an einer infektiösen Gastroenteritis erkrankt oder dessen verdächtig sind, dürfen laut Infektionsschutzgesetz Gemeinschaftseinrichtungen nicht mehr besuchen. Gleiches gilt für Infektionen mit Rotaviren.

„Wir behandeln wieder mehr Atemwegsinfekte, zum Beispiel die typische Sommergrippe.“ Stefan Zutz, Vorsitzender Hausärzteverband MV Quelle: privat

Stefan Zutz, Hausarzt in Neubukow, sagt aber ganz deutlich: „Das ist kein Grund zur Panik.“ Auch Erkältungskrankheiten, die lange von der Bildfläche in den Hausarztpraxen verschwunden waren, sind wieder da. „Wir behandeln wieder mehr Atemwegsinfekte, zum Beispiel die typische Sommergrippe“, so Zutz weiter.

Der Allgemeinmediziner betont, dass die meisten Praxen noch immer Infektionssprechstunden anbieten. „Die Patienten sollten vor dem Besuch beim Arzt in der Praxis anrufen und einen Termin machen.“ Abstriche, die bestimmen sollen, ob es sich um Covid-19 oder eine andere Atemwegserkrankung handelt, werden weiterhin in den Arztpraxen durchgeführt.

Von Michaela Krohn