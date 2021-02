Grimmen

Wer kann der Familie Kroos helfen und ihr wichtige Fragen zu einem Familienmitglied beantworten? Mit dieser Bitte wandte sich Rolf Kroos an die OZ. Es geht um seine Mutter Ingelore Kroos aus Grimmen. Sie lebt im „Haus Sandra“, einem Betreuten Wohnen in der Tribseeser Straße in Grimmen und ist die Oma von den beiden bekannten Fußballern Toni Kroos (Real Madrid) und Felix Kroos (Eintracht Braunschweig).

„Meine Mutti ist stark dement“, erzählt Rolf Kroos am Telefon. Er ist in Grimmen gemeinsam mit seinen beiden Brüdern Rüdiger und Roland aufgewachsen, weiß viel aus dieser Zeit. „Leider habe ich es aber verpasst, mir aus dem früheren Leben meiner Mutter berichten zu lassen. Aus ihrer Kindheit, der Flucht aus Westpreußen nach Grimmen und aus ihrer Jugend“, sagt Rolf Kroos.

Wie war die Flucht aus Westpreußen?

Jetzt hofft er auf Grimmener oder Menschen, die einst hier lebten, oder sogar auf jemanden, der gemeinsam mit der Mutter die Flucht erlebte, um sich aus dieser Zeit über sie berichten zu lassen. Denn der ist der Neffe von Rolf Kroos, der mittlerweile in Lübeck zu Hause ist.

Einige Informationen, Splitter und Hinweise aus dem Leben der heute 87-Jährigen hat Rolf Kroos zusammengetragen. Ingelore Kroos ist als Ingelore Hagenau 1933 in Leinefelde (heute Buk Goralsk) in Westpreußen geboren worden. Aufgewachsen ist sie dort in Goßlershausen (Jablonowo Pomorskie). Gemeinsam mit ihren Eltern flüchtete die damals 12-Jährige in Richtung Westen. „Schon davon weiß ich kaum etwas, auch nicht viel über die Kindheit“, sagt Rolf Kroos und hofft, dass er bald mehr Informationen bekommen kann.

Unterkunft in Grellenberg

Gemeinsam mit den Eltern Olga und Karl Hagenau ist seine Mutter in Grellenberg bei Grimmen gelandet. Die Mutter Olga soll damals, als sie in dem kleinen Dörfchen gemeinsam mit vielen weiteren Flüchtlingen im Gutshaus unterkamen, schwer krank gewesen sein. Wahrscheinlich sei die Familie deshalb bei Grimmen hängen geblieben. Doch wie war die Flucht? Wo genau ging es lang? Gibt es noch Menschen, die mit ihnen gemeinsam unterwegs waren, fragt sich heute der Sohn. Und wie lange lebten die Flüchtlinge im Grellenberger Gutshaus? Das Gebäude selbst ist heute übrigens nur noch eine Ruine.

In Grellenberg ist Ingelore Kroos schließlich auch zur Schule gegangenen. Die gibt es schon längst nicht mehr. Aber vielleicht noch ehemalige Mitschüler, die ihm etwas aus dieser Zeit erzählen können, hofft Rolf Kroos. Ingelore lernt nach ihrem Schulabschluss in Grimmen bei der Post. Im Frühjahr 1952 stirb Olga Hagenau im Krankenhaus Bartmannshagen, ihre Tochter Ingelore ist damals noch nicht einmal 20 Jahre alt.

Bisher kaum Informationen bekommen

Aufzeichnungen aus dem Krankenhaus konnte Rolf Kroos nicht finden, sie werden dort lediglich 30 Jahre lang aufbewahrt, erfuhr er. Aus dem Grimmener Museum erhielt er den Rat, im Greifswalder Archiv nachzufragen, was Flucht und Flüchtlingsunterkünfte betrifft. Eine Anfrage an das Grimmener Meldeamt sei noch offen, aus dem Kirchenarchiv im heutigen Polen erhielt Rolf Kroos die Auskunft, dass die Unterlagen verloren gegangen seien.

Etwa eineinhalb Jahre später, im Herbst 1953, wird geheiratet – Ingelore Hagenau heißt jetzt Kroos. Ihr Mann ist der Grimmener Günter Kroos. Irgendwann ist die Familie aus der Greifswalder Straße der Trebelstadt auf einen Bauernhof in Grellenberg gezogen. Wie der Bauer hieß, ist leider nicht bekannt. Rolf Kroos und seine Brüder Roland und Rüdiger sind in Grimmen aufgewachsen.

Von Almut Jaekel