Auf Corona-Demos in Rostock, Greifswald und anderen Städten in Mecklenburg-Vorpommerns werden oftmals Corona-Regeln wie die Maskenpflicht nicht eingehalten. Der neue Innenminister Christian-Pegel (SPD) kündigt an, dagegen nun härter durchzugreifen. Er will ähnlich vorgehen wie gegen Temposünder.