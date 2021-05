Rostock

Die Fakten sind nicht schön: Derzeit leben in Mecklenburg-Vorpommern 33 000 bis 35 000 Frauen und Männer, die unter Demenz leiden. Bundesweit sind es 1,6 Millionen. In den kommenden drei Jahrzehnten wird sich diese Anzahl verdoppeln, sagen Wissenschaftler, wie Dr. Armin Keller. Der 39-Jährige forscht am Institut für Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie der Universitätsmedizin Rostock. Zudem ist er als Projektmitarbeiter am Kompetenzzentrum Demenz des Landesverbandes der Deutschen Alzheimergesellschaft MV aktiv.

Die Erkrankung wie auch das Ansteigen der Zahl der Betroffenen (und der betroffenen Familien) haben gravierende Auswirkungen, nicht nur ökonomische, sondern auch soziale – Angehörige von Erkrankten tragen in der Regel die Hauptlast bei der Betreuung dementer Familienmitglieder. Die Pflege von Menschen mit Demenz steht demzufolge auch im Zentrum der Norddeutschen Fachwoche Demenz. Experten der vier Alzheimer Gesellschaften MV, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein treffen sich (digital) eine Woche lang vom 17. bis 21. Mai, um die „Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Menschen mit Demenz und deren Angehörige – Perspektiven für Unterstützung und Teilhabe“ zu diskutieren. Aus MV wird eine Innovation vorgestellt, die derzeit nicht nur hierzulande noch ihresgleichen sucht.

Dr. Armin Keller Quelle: privat

Künstliche Intelligenz hilft Angehörigen von Demenz-Erkrankten

Demenz ist, so erklärt Dr. Keller, der Oberbegriff für verschiedene Erkrankungen, wie die Alzheimer-Erkrankung. Allgemein steht Demenz für den krankheitsbedingten Abbau der Leistungsfähigkeit des Gehirns. Das Absterben der betroffenen Nervenzellen beginnt meist schleichend und kann sich bis zum Verlust der eigenständigen Lebensführung fortsetzen.

Demenz: Hilfangebote und Telefonberatung Rund 33 000 bis 35 000 Menschen sind in MV derzeit an Demenz erkrankt, 1,6 Millionen sind es bundesweit. Bis zum Jahr 2050 soll sich die Anzahl verdoppeln. Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft MV e.V. bietet telefonische Beratung gerade für Angehörige von an Demenz Erkrankten an. Unter Tel. 0381 / 20 87 54 00 von Montag bis Donnerstag von 9 bis 17 Uhr und am Freitag von 9 bis 15 Uhr. Außerdem beantwortet in einem Live-Chat Viola Härtelt von montags bis freitags von 18 bis 20 Uhr Fragen: unter www.alzheimer-mv.de. Eine Zusammenfassung von Hilfsangeboten ist auf der Homepage www.alzheimer-mv.de zusammengefasst. Unter den Stichwörtern „Ich suche Hilfe“ gibt es einen „Demenzkompass“, wo regionale Hilfsangebote zu finden sind. Ein sogenannter Chatbot, eine Künstliche-Intelligenz-Software, soll voraussichtlich ab Ende dieses Jahres für Online-Beratungen rund um die Uhr auf der Homepage verfügbar sein.

„Wir entwickeln gerade einen der ersten demenzspezifischen Chatbots in Deutschland für pflegende Angehörige von Menschen mit Demenz“, sagt der Kognitionswissenschaftler. Ein Chatbot ist ein Dialogsystem, das die Kommunikation mit einem speziell programmierten Computer erlaubt. Ziel sei es, dass der Chatbot rund um die Uhr möglichst viele Fragen der Angehörigen beantworten könne, so der Wissenschaftler. Noch befindet sich der Chatbot in der Entwicklung, noch wird er mit Fragen und Antworten „gefüttert“. Eine typische Frage sei, so Dr. Keller: Mein Angehöriger wird immer vergesslicher – ist das schon eine Demenz? Die künstliche Intelligenz (KI), die dem Dialogsystem zugrunde liegt, könne darauf antworten, weil die KI eine Wissensdatenbank zur Verfügung habe. „Wenn es gut läuft, können wir Ende dieses Jahres mit dem Chatbot, der noch einen Namen erhalten muss, starten“, sagt Dr. Keller.

Rund um die Uhr, anonym, überall

Der Vorteil dieser digitalen Beratung ist nicht nur die permanente Verfügbarkeit, sondern auch und insbesondere die Erreichbarkeit für Bewohner in der sogenannten Fläche, in abgelegenen Gebieten und die Erreichbarkeit außerhalb der Arbeitszeiten. Ein weiterer Vorteil der digitalen Variante ist, dass die Anonymität gewährleistet ist.

Damit keine Missverständnisse aufkommen, bemerkt der „Erbauer“ des Chatbot, Dr. Keller, dass „der Chatbot ein Assistent ist, der zunächst bei den ersten Fragen hilft und dann, wenn es nicht mehr weitergeht, den Anrufer mit Fachleuten verbindet“. Die bislang etablierten Beratungsangebote (siehe Info-Kasten) bleiben weiterhin bestehen. Der Chatbot soll eine Unterstützung der Beratung sein, kein Ersatz für ein Gespräch mit einem Spezialisten. Dennoch: Die Digitalisierung auch in der Gesundheitswirtschaft ist nicht aufzuhalten. Gerade durch die Pandemie gibt es nun dafür einen beschleunigten Prozess, konstatiert Dr. Keller. Dazu gehört mit der Fachwoche die Absicht, sich über neue Versorgungsformen von erkrankten Menschen auszutauschen und sich auf Stand zu bringen.

Was kann ich tun?

Welche Probleme mit dementen Menschen beschäftigen Angehörige am häufigsten? „Oft ist es das schwierige, herausfordernde, teils aggressive Verhalten der Erkrankten“, sagt der Experte. Es gebe mitunter „Weglauftendenzen“ der Betroffenen. Da stellen sich für Angehörige Fragen, etwa: Wann ist ein Pflegeheim sinnvoll? Wo gibt es Hilfeleistungen? Wo bekomme ich überhaupt eine sichere Diagnose? Was kommt da jetzt auf mich zu?

Demenz-Prävention: Tanzen Sie! Der Wissenschaftler Dr. Armin Keller versucht unter anderem zu verstehen, wie Menschen mit Demenz wieder eine bessere Hirnleistung erreichen und wie sich diese Erkenntnisse auf Gesunde übertragen lassen. Sein Fazit: „Tanzen Sie!“ Studien zeigen, dass körperliche Aktivität sich positiv auf Erhaltung und Entwicklung neuer Nervenverbindungen im Gehirn auswirkt und die Gedächtnisleistung stärkt. Strukturiertes Tanzen mit bestimmten Bewegungsabläufen, wie sie an Tanzschulen gelehrt werden, verbindet beide Vorteile und fördert zudem die soziale Aktivität. Die Forschung zeigt, so Dr. Keller, dass Tanzen zur Prävention demenzieller Erkrankungen den größten Effekt hat im Vergleich zu einem Fitnesstraining oder dem Lösen von Kreuzworträtseln. Das Tanzen fordert: Man muss sich Bewegungsabläufe einprägen und gleichzeitig neue aufnehmen, die Bewegungen im Takt der Musik koordinieren und sich im selben Moment auf den Tanzpartner einstellen. Das fördert die Plastizität des Gehirns, die permanente Neubildung und Anpassung neuronaler Verbindungen – eine Voraussetzung, um zum Beispiel überhaupt Neues lernen können.

Bin ich denn schon dement, wenn ich denke, ich sei vergesslich? „Eine typische Vergesslichkeit ist normal“, sagt Dr. Keller. Aber wenn Alltagstätigkeiten nicht mehr flüssig beherrscht werden, man beispielsweise Unterstützung bei Bankgeschäften, beim Reisen oder generell beim Organisieren benötigt, wenn man überlegen muss, wo man wohnt oder wo sich der Supermarkt befindet, sollte man sich einem Arzt anvertrauen, empfiehlt er.

Von Klaus Amberger