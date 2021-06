Rostock

Die Inzidenzen in Deutschland und in MV sind stark zurückgegangen. Die Corona-Pandemie scheint langsam vorbei zu gehen – allerdings ist das mehr Schein als Sein. Denn die hochansteckende neue Delta-Variante breitet sich aus. Fast 50 Prozent aller Corona-Neuinfektionen in Deutschland könnten auf die ansteckendere Delta-Variante zurückzuführen sein, schätzt das Robert Koch-Institut. Diese gelangt durch Reiserückkehrer nach Deutschland und somit auch nach MV.

Die OZ hat ihre Leser gefragt, ob Sie trotz der Delta-Variante ins Ausland fahren würden. 181 Personen haben bislang an der Umfrage teilgenommen. Etwa die Hälfte (51,4 Prozent) ist beim Reisen zu Corona-Zeiten noch vorsichtig und gab an, lieber in Deutschland Urlaub machen zu wollen. Jeder Dritte möchte dagegen wieder in ein anderes Land reisen. Angesichts der neuen Delta-Variante würden knapp 15 Prozent der Teilnehmer gar keinen Urlaub machen wollen.

Von OZ