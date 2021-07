Insel Ummanz: Kite-Surfer verliert Kontrolle über seinen Schirm und beschädigt Auto

Bergen

Zu dem Unfall kam es am Freitagmittag gegen 14 Uhr auf dem Campingplatz in Suhrendorf: Der Kite-Surfer (62) wurde beim Startversuch von einer Windböe erfasst und in die Höhe gezogen. „Dabei verlor er die Kontrolle über seinen Kite-Schirm und wurde mit diesen in Richtung Campingplatz getragen“, sagte ein Polizeisprecher. Dort stieß er gegen einen geparkten Transporter.

Der Kiter zog sich bei dem Unfall Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Am Transporter entstand den Angaben zufolge ein Sachschaden von rund 2000 Euro.

Von RND/pat