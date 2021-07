Insel Usedom: Darum ist Ahlbeck das familienfreundlichste Reiseziel am Meer

Ahlbeck

Das Seeheilbad Ahlbeck auf Usedom, Soltau in der Lüneburger Heide und Friedrichshafen am Bodensee sind Deutschlands familienfreundlichste Reiseziele. Damit ist die Insel Usedom einmal mehr ihrem Ruf als sehr beliebtes Reiseziel der Deutschen gerecht geworden.

An der Online-Abstimmung des Portals „FeWo direkt“ nahmen mehr als 5700 Familien aus ganz Deutschland teil. Sie kürten in drei Kategorien – Reiseziele am Meer, Reiseziele auf dem Land und Reiseziele an einem See – die Gewinner-Destinationen. Die Abstimmung über die Favoriten dauerte zwei Wochen.

Das familienfreundlichste Reiseziel am Meer ist mit 29 Prozent der Stimmen das Seeheilbad Ahlbeck auf der Ostseeinsel Usedom. Den ersten Platz unter den Reisezielen auf dem Land holt mit ebenfalls 29 Prozent der Stimmen Soltau in der Lüneburger Heide. Und in der Kategorie „Reiseziele an einem See“ macht mit 30 Prozent der Stimmen Friedrichshafen am Bodensee das Rennen.

Mit Abstimmung wird lokaler Tourismus unterstützt

„Wir freuen uns sehr, dass so viele Familien bei unserer Abstimmung mitgemacht haben“, sagt Wolfgang Pagl, Director Vacation Rentals bei der Expedia Group. „Uns war es wichtig, genau den Menschen eine Stimme zu geben, die wissen, worauf es bei einem Urlaub mit der Familie ankommt. Die Wahlergebnisse helfen Familien zukünftig hoffentlich nicht nur dabei, ein passendes Reiseziel zu finden, sondern spornen vielleicht auch andere Destinationen an, sich für ein familienfreundliches Urlaubsangebot zu engagieren.“

Die Abstimmung wurde von „FeWo direkt“, wo seit mehr als 20 Jahren Familienurlaub im Ferienhaus vermittelt wird, mit dem Ziel ins Leben gerufen, den lokalen Tourismus zu unterstützen und den Destinationen Anerkennung zu zollen, die sich dafür einsetzen, dass Eltern und Kinder ihre wertvolle gemeinsame Zeit genießen können.

Bürgermeisterin: Große Ehre für Ahlbeck!

„Mit großer Freude habe ich erfahren, dass unser Ostseebad Ahlbeck von ’FeWo direkt’ zum familienfreundlichsten Reiseziel am Meer in Deutschland gekürt wurde. Das ist eine große Ehre für uns! Gerade Familien zählen zu einer der wichtigsten Gruppen in der Tourismuswirtschaft. Für uns als Gemeinde ist das natürlich eine ganz besondere Anerkennung und eine tolle Wertschätzung. Damit können wir schon die ganz Kleinen zu Fans der Kaiserbäder machen und damit vielleicht sogar zu Gästen der Zukunft“, sagt Laura Isabelle Marisken (parteilos), Bürgermeisterin von Heringsdorf. Die drei Kaiserbäder Ahlbeck, Heringsdorf und Bansin bilden gemeinsam die Gemeinde Ostseebad Heringsdorf.

Emma und Papa Florian aus Nürnberg planschen im Kinderbecken der Ostseetherme. Quelle: Dietmar Pühler

Bei der Bewertung wurden besonders die stilvollen Gebäude und die historische Ahlbecker Seebrücke gelobt. „Aber auch unser 70 Meter breiter Sandstrand, an dem Kinder gerne spielen, baden oder buddeln, unsere Aktivpromenade mit vielen Sport- und Spielmöglichkeiten und unsere Ostseetherme Usedom, welche für alle Altersgruppen etwas zu bieten hat, machen Ahlbeck zum perfekten Reiseziel für Familien“, resümiert Marisken. Nach ihren Worten gilt es auf dieser Ehrung nun in den kommenden Jahren aufzubauen und die Familienfreundlichkeit in Zukunft noch weiter auszubauen.

Ostseetherme ganz besonders beliebt

Und tatsächlich schätzen die Familien laut „FeWo direkt“ im Seeheilbad Ahlbeck auf Usedom besonders Strand und Promenade. „Ein Spaziergang entlang der Promenade mit einem köstlichen Eis in der Hand bis zur eindrucksvollen Seebrücke lohnt sich für Groß und Klein. Einen Tag voller Spaß und Entspannung, unabhängig von Wind und Wetter, verspricht die Ostseetherme des Kaiserbads. Kleine Gäste können sich im Wassergarten, beim Rutschen oder auf dem Piraten-Spieledeck vergnügen. Die Erwachsenen genießen die wohltuende Wirkung des Sole-Wassers“, haben die abstimmenden Eltern notiert.

„Wir freuen uns sehr über diese wunderbare Bestätigung. Dass knapp ein Drittel der Teilnehmer der Abstimmung dem Seeheilbad Ahlbeck Familienfreundlichkeit attestieren, ist ein tolles Ergebnis“, äußert sich Michael Steuer, Geschäftsführer der Usedom Tourismus GmbH, begeistert. Die Auszeichnung als Deutschlands familienfreundlichstes Reiseziel am Meer ist uns ein Ansporn, auch in Zukunft auf die Wünsche und Bedürfnisse von Eltern mit Kindern einzugehen und Familienfreundlichkeit auf der Insel Usedom groß zu schreiben“, sagt der Touristiker.

Von Cornelia Meerkatz