Insel Usedom: Krankenhaus in Swinemünde impft Ältere vorerst nicht gegen Grippe

Swinemünde

Das Krankenhaus in Swinemünde musste die Grippeschutzimpfung für Senioren aussetzen. Der Grund: Impfstoffmangel im pharmazeutischen Großhandel. Die Pause soll mindestens bis zum 3. Oktober dauern. Jedoch ist sich das Krankenhaus bislang nicht sicher, ob die Lieferungen nach diesem Termin überhaupt wieder aufgenommen werden können. Die Grippeschutzimpfung für über 60-Jährige sollte dem Plan nach Ende Oktober enden.

Swinemünde führte als eine der ersten Städte in Polen kostenlose Grippeimpfungen für Senioren ein und senkte das Alter von 65 auf 60 Jahre. Jedes Jahr profitieren etwa 2000 Menschen von den Impfungen. Die Stadt stellt etwa 100 000 Zloty dafür zur Verfügung.

Geringes Interesse bei Jugendlichen für Corona-Impfungen

In Westpommern ist vorerst kein drastischer Anstieg an Corona-Infektionen zu verzeichnen. In Swinemünde wurde in den letzten Tagen nur ein Corona-Fall festgestellt. Am 29. September gab es sieben positive Testergebnisse auf Covid-19.

Um eine Zunahme der Infektionen in Swinemünde zu vermeiden, ist Schülern im Alter von 12 bis 18 Jahren empfohlen worden, sich impfen zu lassen. Das Interesse ist bislang gering. Nur 56 Schüler stimmten bisher einer Impfung zu. Es ist offensichtlich, dass Eltern ihre Kinder nur ungern impfen lassen.

Etwas besser stellt sich die Situation bei erwachsenen Einwohnern dar. Die neuesten Daten zeigen, dass bislang 53,8 Prozent der Menschen in Swinemünde vollständig geimpft sind, das sind 22 043 Menschen. Dazu kommen 892 Inselbewohner mit bisher einer Impfdosis.

Swinemünder im Alter von 49 bis 59 Jahren ließen sich bis jetzt am häufigsten impfen. Das waren 7265. Bei den Einwohnern im Alter von über 70 Jahren ließen sich bisher 5062 gegen Corona impfen.

Von Radek Jagielski