Insel Usedom: Nach Starkregen plötzlich See vor dem Netto-Markt in Trassenheide

Trassenheide

Wer am Sonnabendvormittag in den Netto-Markt in Trassenheide wollte, war gut beraten, mit dem Schlauchboot, zumindest aber in Gummistiefeln anzureisen. Starkregen und Gewitter am Freitagabend hatten aus dem Parkplatz einen See werden lassen und auch den Markt selbst in Mitleidenschaft gezogen.

Die Ersten, die das Dilemma sahen, waren die Verkäuferinnen des Lila Bäcker. Deren Schicht beginnt 4 Uhr. „Ich habe die Schuhe ausgezogen und bin durchgewatet. Das Wasser reichte bis weit über meine Knöchel“, sagt Conny Harloff. Sie arbeite seit 17 Jahren beim Bäcker im Netto-Markt und habe schon etliche Überflutungen erlebt. „Aber so hoch wie am Sonnabend stand das Wasser noch nie“, meint sie.

Fängt die Ostsee jetzt vorm Markt an?

Dennoch müssen auch sie und ihre Kollegen lachen, wenn sie zum Fenster auf den Parkplatz hinaussehen. Nur am alleräußersten Rand können ein paar Autos parken. Am mutigsten sind die Einheimischen – Gas und durch. Es hört sich ein bisschen an, als ob ein Motorboot über einen See brettert. Die meisten Urlauber dagegen drehen an der Einfahrt zum Parkplatz um und suchen einen anderen Supermarkt zum Einkaufen. Auf dem Fußweg am Rand stehen die Menschen mit gezückten Handys – solch ein Schauspiel muss für die Nachwelt festgehalten werden. Ein Knirps auf dem dem Arm des Vaters fragt, ob die Ostsee jetzt hier anfange und er baden könne.

Gebadet haben zwei junge Mädchen im Parkplatz-See zwar nicht, wohl aber ordentlich geplanscht. Mit lautem Juchzen rennen sie wieder und Wieder quer durchs Wasser. Eileen Baumann aus dem Verkaufswagen von Tommy Fisch aus Karlshagen, hat am späten Vormittag ihr Lachen wiedergefunden. Sie holt aus ihrem Auto einen Schwimmring in Form eines Fisches, bläst ihn auf und lässt ihn quer über den Platz schwimmen. „Am Morgen war mir noch ganz mulmig, denn in unseren Verkaufswagen war das Wasser reingelaufen. Wir hatten ordentlich zu tun“, so Eileen Baumann.

Eileen Baumann arbeitet im Fischwagen von Tommy Fisch Karlshagen. Sie ließ als Gag und zur Freude Schaulustiger einen Schwimmring im Parkplatz-See schwimmen. Quelle: Cornelia Meerkatz

Decke kam runter und Bar lief voll

Ordentlich zu tun hatten auch die Mitarbeiter des Netto-Marktes, denn auch dort war es ziemlich feucht geworden. Der Regen hatte nicht nur im Aufenthaltsraum der Mitarbeiter die Decke runterkommen lassen, sondern auch unter den Gefriertruhen, die Wasserabläufe in den Boden haben, das Wasser hochgedrückt. „Wir hoffen natürlich, dass kein Schaden entstanden ist. Aber das werden die Techniker feststellen, die gerade wegen der Elektrik alles überprüfen müssen“, erklärt Netto-Bezirksleiterin Judith Crasser. Normalerweise arbeitet sie nicht in Trassenheide, aber wegen des Personalmangels besonders zur Ferienzeit hilft sie an diesem Sonnabend mit aus und konnte so hautnah erleben, was Wassermassen für Schäden anrichten können.

Zwei Mädchen haben Spaß am Planschen im neuen Parkplatz-See. Quelle: Cornelia Meerkatz

Auch im benachbarten Hotel „Seeklause“ war in der Bar Land unter, wie Inhaber Frank Römer berichtet. Die Kollegen hätten ihn gegen 23 Uhr informiert, dass das Wasser die Treppen runterkomme und in die Bar laufe. „Zum Glück haben wir alles relativ schnell in den Griff bekommen“, sagt der Trassenheider Hotelier. Der Parkplatz-See unterdessen hatte länger Bestand – das Grundwasser ist dort sehr hoch, so dass das Wasser nicht ablaufen konnte.

177 Feuerwehreinsäze in einer Nacht

Die ungewöhnlich starke Regenfälle vom Freitag zum Sonnabend sorgten nach Aussage von Kreissprecher Achim Froitzheim jedenfalls dafür, dass die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Trassenheide, Karlshagen und Zinnowitz viel mit Ab- und Leerpumpen von Kellern zu tun hatten. Es habe auch überschwemmte Straßen gegeben, die zeitweise ein Passieren unmöglich machten. Personenschäden seien jedoch zum Glück nicht bekannt geworden. Die Einsätze dauerten überwiegend bis drei Uhr in der Nacht an. Wie hoch der Schaden ist, kann bislang nicht abgeschätzt werden.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Mitarbeiter der Rettungsleitstelle in Greifswald registrierten insgesamt 177 Einsätze, davon etwa 100 unwetterbedingt. „Schwerpunkte waren neben der Insel Usedom vor allem Penkun, Löcknitz, Ferdinandshof, Jatznick. Dort waren die Niederschläge am heftigsten“, so Froitzheim.

Noch schlimmer traf es Bereiche auf der Insel Rügen, wo es zu Hangabrutschungen kam. Der Krisenstab des Landkreises warnte nach den Starkregenfällen Spaziergänger vor allzu großem Leichtsinn bei Strandbesuchen.

Von Cornelia Meerkatz