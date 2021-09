Insel Usedom: Neue Linie aus Kassel nimmt Betrieb auf

Zirchow

Ab dem 4. September bietet der Reiseveranstalter „Urlaub ab Kassel Airport“ mit der deutschen Fluggesellschaft Rhein-Neckar-Air erstmals immer samstags eine direkte Flugverbindung von Kassel nach Usedom an. Ab dem 7. September bis zum 19. Oktober wird es zudem immer dienstags einen zweiten Flug aus Luxemburg mit der Luxair geben.

„Angesichts der schwierigen Zeit für den Flugreiseverkehr sind wir mit dem bisherigen Verlauf der Saison sehr zufrieden“, sagte Flughafengeschäftsführer Dirk Zabel. „Die Lufthansa-Maschinen aus Frankfurt am Main mit 90 Plätzen sind hoch ausgelastet. Die neue Linie von Luxemburg hat sich schnell etabliert. Es ist sicher ein Novum, dass gleich im Startjahr zwei Flüge wöchentlich angeboten werden. Auch die Urlaubsflieger aus Kassel, die wir ab kommender Woche erwarten, sind gut gebucht.“

Drei Flugverbindungen in diesem Jahr

Coronabedingt stehen in diesem Jahr nur drei Verbindungen auf dem Flugplan. Das sind vom 19. Juni bis 23. Oktober Luxemburg, vom 3. Juli bis 30. Oktober Frankfurt am Main sowie vom 4. September bis zum 30. Oktober Kassel. Alle anderen Linien entfallen in diesem Jahr. Das betrifft Zürich (SWISS), Stuttgart und Düsseldorf (Eurowings) sowie Dortmund. Schon 2020 kam es aufgrund der Pandemie zu massiven Einschränkungen, so dass nur rund 6000 Linienpassagiere Flüge nutzten. 2019 waren es noch knapp 21 000 Linienflugpassagiere.

„Inzwischen laufen aber bereits die Gespräche zur Vorbereitung der Saison 2022. Wir sind optimistisch, dass wir wieder unsere Stammstrecken Stuttgart und Düsseldorf bedienen und auch international präsent sein werden“, so Zabel.

Von Cornelia Meerkatz