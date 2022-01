Feuer in Karlshagener „Dünenresidenz“: Ferienhaus mit Reetdach brennt

Karlshagen

Erneut hat im Ostseebad Karlshagen ein reetgedecktes Ferienhaus gebrannt. Die Dutzenden Einsatzkräfte der Wehren aus Karlshagen, Trassenheide, Peenemünde und Zinnowitz wurden am Donnerstagabend gegen 18.45 Uhr alarmiert. Das reetgedeckte Haus in der Dünenresidenz in Karlshagen brannte beim Eintreffen der Feuerwehren bereits im Dachgeschoss lichterloh in voller Ausdehnung. Die Flammen schlugen den Einsatzkräften aus dem Dachstuhl entgegen.

Die Löscharbeiten gestalteten sich wegen des starken Windes schwierig. Die Wohnbebauung ist in der Ferienanlage sehr eng, so dass die Einsatzkräfte, die auch die Drehleiter im Einsatz haben, alles geben müssen, damit der Brand nicht auf andere ebenfalls reetgedeckte Häuser übergreift.

Video: Feuer in Karlshagen auf Usedom – Reetdachhaus in Flammen

2021 brannte es auch schon in der Siedlung

Es ist nicht der erste Brand dieser Art in der Ferienhaussiedlung Dünenresidenz. Im vergangenen Jahr brannte in der Nacht vom 15. zum 16. März ein Reetdachhaus bis auf die Grundmauern nieder. 80 Feuerwehrleute waren bei dem Brand im Einsatz. Der entstandene Schaden betrug laut Polizeiangaben 300 000 Euro. Der Brandursachenermittler ging von schwerer Brandstiftung aus, da sich keine Hinweise auf einen technischen Defekt finden ließen.

Die Ursache des Feuers am Donnerstagabend und ob das Gebäude unbewohnt war, ist noch unklar. Löscharbeiten und Ermittlungen dauerten bei Redaktionsschluss noch an.

Von Cornelia Meerkatz