Insel Usedom: Schießerei vor Wohnhaus in Swinemünde

Swinemünde

Schock auf der polnischen Seite der Insel Usedom: In Swinemünde kam es am Dienstagabend vor dem Eingang eines Wohnhauses in der Witosa-Straße zu einer Schießerei. Ein Mann wurde dabei verletzt. Er ist 42 Jahre alt. Die Kugeln trafen seine Hand und sein Gesäß. Die gerufenen Rettungskräfte waren schnell vor Ort.

Inoffiziell wurde bekannt, dass drei Schüsse auf den Mann abgefeuert worden waren. Als ein Krankenwagen und die Polizei eintrafen, lag der Mann aus Swinemünde vor dem Eingang des Wohnhauses. Auch ein Rettungshubschrauber wurde angefordert. Der Mann wurde umgehend in ein Krankenhaus in Swinemünde eingeliefert.

Vor einem Wohnhaus in Swinemünde war am Dienstagabend ein Mann mit Schussverletzungen aufgefunden worden. Quelle: Radek Jagielski

Die Polizei organisierte sofort eine Fahndung nach dem möglichen Täter. Außerdem wurde veranlasst, dass die Fährüberfahrten kontrolliert werden. Es ist noch nicht bekannt, welchen Grund es für die Schießerei gab oder wer der mutmaßliche Schütze war. Die Polizei macht derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen zu dem Fall keine Angaben.

Von Radek Jagielski