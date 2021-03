Ahlbeck

Pünktlich um 7 Uhr öffnet am Mittwochmorgen das neue Testzentrum direkt an der deutsch-polnischen Grenze in Ahlbeck. Dann können sich vor allem Berufspendler schnell testen lassen. Innerhalb von 15 Minuten ist das Testergebnis verfügbar. „Wir hoffen, dass dieses Angebot gut angenommen wird“, betonte Thomas Meyer, der für die Testzentren an der Grenze in Linken und Ahlbeck zuständige Leiter der Metropolregion Stettin. Momentan seien wegen der geschlossenen Hotels und Restaurants aber noch nicht so viele polnische Berufspendler auf Usedom unterwegs wie sonst.

Auch wer seine Kernfamilie in Polen besuchen möchte, kann sich direkt an der Grenze testen lassen. Die Tests kosten für Berufspendler 10 Euro, ansonsten pro Person 20 Euro. Am Dienstag war der Testlauf – erfolgreich, wie Projektmanager Christoph Kniehase von Covimedical gegenüber Heringsdorfs Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken (parteilos) betonte.

Registrierung für Schnelltest online möglich

Covimedical ist der führende Anbieter bei Schnelltests für Kommunen und öffentliche Träger. Projektmanager Kniehase verweist darauf, dass man sich zum Test online registrieren und für einen bestimmten Termin vormerken lassen kann. Das erspare viel Zeit. Die Registrierung und Terminauswahl geht übers Smartphone ganz einfach auf der Seite „15minutentest.de“. Dort kann man dann das entsprechende Schnelltestzentrum auswählen, zum Beispiel Ahlbeck. Alle weiteren Schritte sind leicht verständlich erläutert.

Das neue Testzentrum direkt am Grenzübergang entstand in enger Kooperation mit der Gemeinde Heringsdorf, die die Räumlichkeiten – einen Bürocontainer – zur Verfügung stellte. Heringsdorfs Bürgermeisterin Marisken ist es wichtig, dass angesichts rasant steigender Inzidenzen im Nachbarland Polen viel getestet wird. Daher würde sie es begrüßen, wenn möglichst bald auch die Einwohner der Gemeinde Heringsdorf in das neue Zentrum zum kostenlosen Selbsttest kommen könnten. Laut Meyer soll es in wenigen Tagen eine Entscheidung dazu geben.

Privates Testzentrum Bansin kooperiert mit Land

Die Mitarbeiter im Schnelltestzentrum an der Grenze stammen aus dem privat betriebenen Testzentrum von Hotelier Rolf Seelige-Steinhoff in Bansin. Er kooperiert wegen des bestehenden Personalmangels mit dem Land. Allerdings gibt er sein Testzentrum noch nicht auf, wie er am Dienstag auf Nachfrage sagte. So können etwa Gruppentestungen für Unternehmen mit fester Terminvergabe in Bansin durchgeführt werden.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vorpommern-Greifswald begrüßt die Inbetriebnahme des Schnelltestzentrums. Der Landkreis hat gerade angekündigt, künftig so viel wie nur möglich testen zu wollen, um viele infizierte Menschen zu erfassen und so das Ansteckungsrisiko zu minimieren. „Das vermehrte Auftreten der britischen Virus-Variante und die ersten Nachweise der aggressiven südafrikanischen Variante machen zusammen mit der enormen Zunahme der Infektionen im Nachbarland Polen eine neue Ausrichtung unserer Strategie unausweichlich“, heißt es von Landrat Michael Sack (CDU).

Öffnungszeiten des Schnelltestzentrums an der Grenze: Montag –Freitag von 7 –10 und 14.30 –17.30 Uhr; Sonnabend 9-12 Uhr

Von Cornelia Meerkatz