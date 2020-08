Insel Usedom: Staatsschutz ermittelt gegen illegale Plakatkleber

Heringsdorf

Der Staatsschutz der Kriminalpolizei Anklam sucht nach Personen, die in der Nacht zum 17. August in Heringsdorf mehrere Plakate zum Todestag des Hitlerstellvertreters Rudolf Heß geklebt haben. Wie die Polizei am Montag früh mitteilte,sind die Plakate durch Polizeibeamte des Polizeireviers Heringsdorf entfernt und sichergestellt worden, nach Zeugen darauf aufmerksam gemacht hatten. Die Aufschrift der Plakate erfülle zum teil den Tatbestand der Volksverhetzung, hieß es.

Als Kriegsverbrecher verurteilt

Der NSDAP-Politiker Rudolf Heß (1894 – 1987), ein fanatischer Anhänger des Führerkults, war 1933 von Adolf Hitler zu seinem Stellvertreter in der Parteileitung ernannt worden. Er war einer der 24 Angeklagten im Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher der Nazis. Heß wurde am 1. Oktober 1946 in zwei von vier Anklagepunkten schuldig gesprochen und zu lebenslanger Haft verurteilt. 1987 starb er im Kriegsverbrechergefängnis Spandau durch Suizid.

Von OZ