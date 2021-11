Insel Usedom: Swinemündes Yachthafen soll ausgebaut werden

Swinemünde

Den Swinemünder Yachthafen erwartet ein gewaltiger Ausbau. Die Marina des Nordbeckens soll eine der größten in Westpommern werden. Heute können dort 220 Yachten und Motorboote an den Stegen anlegen. Insgesamt bietet der Yachthafen Platz für etwa 350 Einheiten. Doch die Anlegebrücken sind instandsetzungsbedürftig. Weil die notwendigen Reparaturen teuer sind, soll gleich zum großen Wurf ausgeholt werden. Umfassende Modernisierung und Ausbau lautet die Devise. Die Pläne gehen davon aus, dass die Zahl der Liegeplätze an den Anlegestellen in wenigen Jahren auf 470 steigen werden.

Wie in Venedig: Betonpontons auf Pfählen

Die neuen Plattformen sollen zum besseren Schutz zum Beispiel bei großen Wasserstandsschwankungen auf massiven Dalben montiert werden. „Es wird ähnlich wie in Venedig sein. Die jetzigen Säulen sind am Boden verankert, neue Betonpontons werden auf Pfählen stehen. Sie sind widerstandsfähiger gegen Wasserstandunterschiede, die manchmal 1,5 Meter betragen“, sagt Anna Kryszan, Leiterin des Sport- und Erholungszentrums Wyspiarz in Swinemünde.

Voraussichtlich im kommenden Jahr werden die Bauarbeiten beginnen. Als erstes wird der sogenannte Bootsmannssteg am Eingang zum Yachthafen gebaut. Auf dem 4 Meter breiten Pier entsteht ein Bootsmannbüro, in dem Segler die Gebühren zahlen und einen Liegeplatz erhalten. Dadurch wird der Gästeservice deutlich verbessert. Ob es 2022 tatsächlich los gehen kann, hängt davon ab, wie schnell die entsprechenden Unterlagen erstellt, die Genehmigungen erteilt und ein Auftragnehmer ausgewählt wird. Später werden sukzessiv alte Stege ersetzt und neue gebaut.

Projektstart hängt vom Geld ab

„Die Projektumsetzung erstreckt sich über mehrere Jahre“, sagt Anna Kryszan und beleuchtet einen weiteren Punkt zur Umsetzung des Vorhabens. „Es hängt alles von unseren finanziellen Möglichkeiten ab. Dalbenstege sind eine ziemlich kostspielige Investition.“

Die Modernisierung wird sicherlich den Rang der Marina erhöhen. In der Saison kommen viele Segler nach Swinemünde, die die Lage des Yachthafens schätzen. Von dort aus kann auf die Ostsee oder ins Landesinnere gesegelt werden. In diesem Jahr legten Boote aus 500 verschiedenen Heimathäfen aus 22 Ländern an. Es kam vor, dass am Wochenende über 100 Einheiten in das Nordbecken eingelaufen sind.

Von Radek Jagielski