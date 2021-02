Heringsdorf

Die Seetelhotels-Gruppe auf Usedom hat das Top 100-Siegel 2021 verliehen bekommen. Mit dieser Auszeichnung werden besonders innovative mittelständische Unternehmen geehrt.

Untersucht wurde nach der Frage, ob Innovationen das Ergebnis planvollen Vorgehens oder ein Zufallsprodukt sind, also die Wiederholbarkeit von Innovationsleistungen. Geschaut wurde auch, ob und wie sich die Lösungen am Markt durchsetzen. Auch in der Coronazeit haben die Seetelhotels ihren Innovationsgeist bewiesen und ihr Konzept stets situationsbedingt angepasst und optimiert. Bei der Beurteilung war Handeln in diesem Jahr besonders wichtig.

Hygienekonzept der Seetelhotels übernimmt Vorreiterrolle

Mit ihrem Hygienekonzept haben die Seetelhotels eine Vorreiterrolle übernommen, es wurde auch als Basis für das Landeshygienekonzept MV genommen. Darüber hinaus hat Rolf Seelige-Steinhoff am 23. Oktober auf der Insel Usedom das erste private Corona Testzentrum eröffnet. Die als Familienunternehmen geführte Hotelgruppe betreibt mittlerweile 17 Hotels auf der Insel Usedom.

Rolf Seelige-Steinhoff freut sich über die Auszeichnung: „Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung. Innovationskraft ist bei der Weiterentwicklung der Marke Seetelhotels sehr wichtig, um stets auf aktuelle wirtschaftliche und digitale Herausforderungen und Wünsche der Gäste einzugehen.“

Dass Familie Seelige-Steinhoff am Puls der Zeit und innovativ ganz vorn liegt, zeigt die geplante Eröffnung des Kinderresorts in Trassenheide. Entstanden ist ein Familienhotel von einer Familie für Familien – gedacht wird an kleine und große Gäste gleichermaßen.

Von Cornelia Meerkatz