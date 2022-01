Insel Usedom: Wildschein-Zaun am Ahlbecker Strand hält Sturm und Wasser nicht stand

Ahlbeck

Dieser Zaun hat zwar den Wildschweinen standgehalten, nicht aber Wind und Wasser: Der quer an polnischen Grenze auf der Insel Usedom über den Strand errichtete Zaun zum Schutz gegen die Einschleppung der Afrikanischen Schweinepest ist teilweise in den Fluten bzw. im Sand verschwunden oder lag bis Montagvormittag total verbeult am Strand. Konkret hat der Zaun damit gerade mal knapp drei Monate überdauert.

Dabei war alles gut durchdacht: Am 8. November war der Zaun quer über den Strand in Ahlbeck errichtet worden. Der stabile 1,20 Meter hohe Schutzzaun dient als präventive Maßnahme des Landwirtschaftsministeriums in Mecklenburg-Vorpommern, um zu verhindern, dass die für Schwarzwild und auch Hausschweine tödliche Afrikanische Schweinepest nach Vorpommern getragen wird.

Stabmatten im Zickzackk-Kurs errichtet

Ein Spezialbagger rammte dazu die Zaunpfähle bis zu einen Meter tief in den Sand, dann montierten Arbeiter die Zaunfelder aus Stabmatten im Zickzack-Kurs. Forstamtsleiter Felix Adolphi hatte sich dazu lange Gedanken gemacht. Mit dem Zickzack-Kurs, so hoffte er, beuge man Sturmböen vor, da sie eine geringere Angriffsfläche hätten. Doch der Sturm in den zurückliegenden Tagen und die Kraft des Wassers haben deutlich gemacht, „dass es zwar gut gedacht, aber nicht gut genug durchdacht war“, wie der Forstamtsleiter selbst einschätzt.

Anfang November wurde am Strand von Ahlbeck direkt an der polnischen Grenze der Schutzzaun gegen die Afrikanische Schweinepest von Revierjäger Holger Daedlow, Ingolf Rauschenbach vom Forstamt Neu Pudagla und Robert Heitmann im Bagger mit Spezialramme (v.l.) errichtet. Quelle: Cornelia Meerkatz

Mitarbeiter des Forstamtes haben am Montag in Ahlbeck am Strand an der deutsch-polnischen Grenze die noch auffindbaren Zaunteile geborgen. Strandspaziergänger hatten bereits am Wochenende Fotos vom kaputten Zaun in den sozialen Medien geteilt. Die Tore, die für die Menschen zum Passieren gedacht waren, brauchten sie jedenfalls nicht mehr zu benutzen. Und auch Wildschweine konnten, so sie denn wollten, ungehindert über den Strand die Grenze passieren.

Zaun auf dem Festland hält stand

Auf dem Festland allerdings hält der auf zehn Kilometer Länge zwischen der Grenze in Ahlbeck und Kamminke am Stettiner Haff errichtete und ein 1,70 Meter hohe Zaun aus verzinktem Knotengeflecht. Durch 15 Tore können Einheimische und Touristen weiterhin die Grenze überqueren und auch Technik kann von einer Seite auf die andere wechseln. Wildschweine allerdings kommen da kaum noch durch, wie die veränderte Wildbewegung zeigt.

Wie geht es nun weiter mit dem Schutzzaun am Strand gegen die Afrikanische Schweinepest. Das gebe es noch keine praktikable Lösung, heißt es von Forstamtsleiter Felix Adolphi. Das Land wird nun entscheiden müssen, auf welche andere Weise der Zaun stabil am Strand und ein Stück weit ins Wasser errichtet werden kann. Möglicherweise muss dann aber eine auf Wasserbau spezialisierte und entsprechend teure Firma den Zaunaufbau übernehmen.

Für den Forstamtsleiter gibt es unter Abwägung von Kosten und Nutzen noch eine Lösung: Den Zaun am Strand nur so weit zu bauen, wie die Ostsee es zulässt – „schließlich wurden am Strand zwischen Swinemünde und Ahlbeck seit langem keine Schwarzkittel gesichtet.“

Von Cornelia Meerkatz