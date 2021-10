Insel Usedom: Zwei Schwerverletzte bei Unfall auf der B 110 bei Zecherin

Zecherin

Kurz vor der Zecheriner Brücke ereignete sich auf der B 110 auf der Inselseite am Sonntagvormittag gegen 9.30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall. Nach ersten Informationen der Polizei stießen in Fahrtrichtung Murchin/Anklam aus bislang ungeklärter Ursache zwei Pkw direkt am Abzweig nach Zecherin zusammen. Dabei wurden zwei Personen schwer verletzt. Neben den Rettungskräften, Polizei und Feuerwehr war auch der Rettungshubschrauber „Christoph 47“ im Einsatz. Er flog einen der Schwerverletzten ins Klinikum nach Greifswald. Der andere Verletzte wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Anklam gebracht.

Zur Höhe des Sachschadens kann noch keine Angabe gemacht werden. Wegen des Unfalls bildete sich auf der B 110 in Fahrtrichtung Anklam als auch auf die Insel ein kilometerlanger Stau, da die Polizei den Verkehr halbseitig an der Unfallstelle vorbei leitete. Das Verkehrsaufkommen war sehr hoch, da viele Urlauber zum Ende der Ferien in MV abreisen wollten.

Von Cornelia Meerkatz