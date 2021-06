Insel Usedom

Endlich: Auf der Insel Usedom öffnen heute und morgen zahlreiche Hotels und Pensionen, um endlich wieder Urlauber aus ganz Deutschland zu begrüßen. „Wir sind sehr froh, dass es nun tatsächlich richtig losgeht und die Insel das zurückhat, was in den zurückliegenden Monaten schmerzlich vermisst wurde – die Urlauber“, sagt Nadine Riethdorf, Vorsitzende des Tourismusverbandes Insel Usedom und Kurdirektorin in Koserow.

Nach ihren Worten hätten die Gastgeber ihre Hausaufgaben erledigt und seien gut vorbereitet. Besonders wenn es um die Gesundheit ihrer Gäste und der Mitarbeiter gehe, hätten wirklich alle geklotzt. „Die Hygienekonzepte sind hervorragend. Und die Anzahl von insgesamt 39 Testzentren – alle dezentral über die Insel verteilt – zeigt, dass wir alle gemeinsam dieses Thema sehr ernst nehmen“, erklärt Nadine Riethdorf. Wann immer nach ihren Worten Gäste in ihrem Usedom-Urlaub einen Schnelltest benötigen, „können sie ihn bekommen, ohne noch weite Strecken zurücklegen zu müssen.“

Akribische Vorbereitung durch die Vermieter

In den Seebädern habe man die Promenaden gepflegt und hergerichtet, vielfach seien in den letzten Tagen noch einmal die Besen geschwungen worden. Aber auch in den Gemeinden im Achterland habe man sich akribisch vorbereitet und ist voller Enthusiasmus. Alle hofften, dass spätestens Mitte/Ende Juni, wenn in mehreren Bundesländern die Sommerferien starten, die Gästeanzahl weiter steigt.

Tatsächlich dürfte mit der nun erlaubten Anreise aus ganz Deutschland die Insel wieder etwas voller werden, denn die von der Landesregierung genehmigte erste Öffnungswoche nur mit Urlaubern aus MV entpuppte sich sozusagen als Rohrkrepierer. Es gab kaum Buchungen und von der Menschenmenge her sah die Insel wie in den zurückliegenden Lockdown-Monaten aus: leer. Doch auch jetzt gibt es bei den Buchungen deutlich Luft nach oben. Viele Hotels sind erst zu einem Teil ausgebucht und manche große Häuser, etwa das „Baltic“ in Zinnowitz oder das „Steigenberger“ in Heringsdorf, öffnen erst kommende Woche, weil es etwas braucht, um solche Hotels wieder auf „Betriebstemperatur“ zu haben.

Buchungslage im Juni überschaubar

Für den gestandenen Hotelier Rolf Seelige-Steinhoff, Inhaber der Seetel-Gruppe mit 15 Hotels, wird sich erst im Laufe der Saison zeigen, ob die Gäste wirklich alle wiederkommen oder ob nicht viele wegen der Corona-Politik von MV dem Urlaubsland den Rücken gekehrt haben. „Die Buchungslage gerade für den Juni ist noch sehr überschaubar“, sagt er und erklärt die Zurückhaltung der Urlauber mit der Kurzfristigkeit der Bekanntgabe durch Schwerin, dass Hotels wieder öffnen dürfen. „Wir haben ja vielen Gästen bis zwei Tage vorher immer absagen und sie auf den 14. Juni als Öffnungsdatum vertrösten müssen.“ Natürlich könnten nun die Gäste nicht sofort wieder umdisponieren.

Für Seelige-Steinhoff zeige sich aber, dass Ostsee-Urlaub gerade bei Familien nach wie vor sehr beliebt ist. Das mache die Buchungsanfragen für Juli und August deutlich und schlage sich auch in den Zimmerpreisen nieder. Die vereinbarten Listenpreise lassen sich nach seinen Worten tatsächlich erzielen, weil die Urlauber direkt im Hotel buchen. Deshalb habe die Seetel-Gruppe weniger Busreisen angenommen und auch Angebote, etwa bei Booking, reduziert.

Zahlreiche Mitarbeiter haben Branche gewechselt

Aber: „Unsere Häuser sind alle hergerichtet und die Mitarbeiter sind alle voller Freude und Elan. Doch in dieser Saison werden wir mit Einschränkungen in der Gastronomie leben müssen“, berichtet der Hotelier. Grund dafür sei der herrschende Personalmangel. „Es ist fast aussichtslos, neue gute Mitarbeiter zu finden. Aber ohne Personal kann man kein Restaurant öffnen.

Während der langen Zeit des Lockdowns sind zahlreiche Beschäftigte fündig geworden bei der Suche nach einem neuen Job“, weiß er und berichtet, dass zunächst nur acht Seetel-Mitarbeiter neue Arbeit gesucht hätten. In den zurückliegenden Tagen seien noch einmal zehn dazugekommen – viele davon hätten Arbeit im öffentlichen Dienst gefunden, wo es sehr geregelte Arbeitszeiten gibt. „Das macht den späten Start in die Saison 2021 nicht einfacher“, sagt Seelige-Steinhoff.

Dennoch ist unübersehbar, dass sich die Insel Usedom auf ihre Gäste sehr freut. Fast alle Häuser haben renoviert und umgebaut, Spielplätze erneuert, Spa-Bereiche verschönt. Und für die ersten Deutschland-Gäste stehen natürlich auch Begrüßungs-Blumen bereit.

Von Cornelia Meerkatz