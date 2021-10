Insel Usedom blieb am Feiertag doch nicht ohne Feuerwerk 

Kölpinsee

Zum Tag der Deutschen Einheit gab es in Kölpinsee ein Feuerwerk am Strand. Es war das einzige Überbleibsel des eigentlich alljährlichen XXL-Feuerwerks auf Usedom zum Feiertag. Normalerweise wären am 3. Oktober ab 19.50 Uhr im 10-Minuten-Takt auf der Urlauberinsel von Nord nach Süd in den Seebädern Feuerwerke in den Abendhimmel aufgestiegen. Wegen der Coronabeschränkungen fiel die Veranstaltung im vergangenen Jahr ganz und in diesem Jahr fast gänzlich – bis auf Kölpinsee – aus.

Den Zuschauern gefiel das abendliche Spektakel im Miniformat aber trotzdem. Viele hoffen auf eine Neuauflage des XXL-Feuerwerks nun im kommenden Jahr.

Von Cornelia Meerkatz