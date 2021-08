Insel Usedom und Wolgast rücken zusammen: Gemeinsame Kurabgabe für Herbst 2022 im Blick

Koserow

Seit 1. März arbeitet Anne Sturzwage (38) bei der Usedom Tourismus GmbH (UTG) als Managerin für die von der Landesregierung festgelegte Modellregion Insel Usedom/Wolgast. Ziel ist es, bis Ende 2022 ein gemeinsames Erhebungsgebiet für die digitale Kurtaxe zu schaffen und es damit Gästen und Einheimischen zu ermöglichen, weitere Vorteile wie kostenlosen ÖPNV zu nutzen. Wann greifbare Ergebnisse vorlegen und welche Hürden sich dabei auftun, erläutert sie im Interview mit der OZ.

Wie beschreiben Sie Ihre Tätigkeit als Modellmanagerin?

Anne Sturzwage: Als Projektleiterin verantworte ich das Umsetzungsmanagement für die 25 Kommunen, die sich in ihrer gemeinschaftlichen Bewerbung auf gleichlautende Ziele verständigt haben. Ich koordiniere somit die Maßnahmen, die es zur Umsetzung dieser Ziele braucht und agiere als Schnittstelle zwischen dem Wirtschaftsministerium, den Kommunen und Touristikern. Und das bedeutet, dass meine Tätigkeit insbesondere durch Kommunikation und Abstimmung mit den verschiedenen Akteuren geprägt ist.

Welche Voraussetzungen sind das?

Die UTG musste zuerst in die Lage versetzt werden, diese Koordinierungsaufgabe auch formell wahrzunehmen. Ihre bisherige Aufgabe war das Destinationsmarketing für die Insel Usedom. Um die erweiterte Aufgabenstellung umzusetzen, musste die Satzung geändert und rechtlich angepasst werden. Wir haben zudem für das Vorhaben einen Beirat geschaffen, denn wir brauchen inselweit die Fachexpertise und Zusammenarbeit von kommunalen Vertretern und Touristikern.

Ein erstes Vorhaben war es, die gegenseitige Anerkennung der Kurkarten in den prädikatisierten Gemeinden/Seebädern anzugehen. Es ist so, dass Urlauber, die in den Kaiserbädern eine Kurkarte gekauft haben und bei einem Ausflug etwa Koserow oder Zinnowitz besuchen, noch einmal eine Tageskurkarte kaufen müssen. Im Rahmen des Modellprojektes wurde jetzt durch die UTG eine rechtliche Grundlage erarbeitet, die zunächst für die acht auf Usedom anerkannten Seebäder gelten soll.

Einige Gemeindevertretungen haben die gegenseitige Anerkennung bereits beschlossen, andere folgen zeitnah. Zu den Herbstferien wäre es dann so, dass die Anerkennung der Kurkarten in den acht Seebädern – Karlshagen, Trassenheide, Zinnowitz, Zempin, Koserow, Loddin, Ückeritz und die Kaiserbäder mit Bansin, Heringsdorf und Ahlbeck – erfolgen könnte. Natürlich haben wir auch die Kommunalaufsicht und das Innenministerium in den Prozess einbezogen.

Was ist mit jenen Gemeinden, die bisher noch keine Prädikatisierung haben, also die kleineren Orte, die aber auch für ihre Gäste viel vorhalten?

Diesen Wunsch der Gemeinden, die keinen Seeheilbad- oder Kurortstatus haben, gibt es schon ganz lange. Seit dem 11. Juni existiert nun ein neues Gesetz in MV, dass zwei andere Prädikate zulässt. Das ist einmal „Tourismusort“ und dann „Tourismusregion“. Damit soll es kleineren Gemeinden ermöglicht werden, ihre touristische Infrastruktur zu finanzieren und eine Abgabe zu erheben.

Ab wann dürfen solche Gemeinden denn dieses Prädikat bekommen?

Die Gemeinden, beispielsweise im Achterland, können ab sofort diesen Antrag zur Anerkennung als Tourismusort stellen. Wir als UTG koordinieren das Ganze. Die Anerkennung als Tourismusregion ist umfangreicher und soll am Ende des Modellprojektes für die gesamte Insel Usedom einschließlich der Stadt Wolgast vorgenommen werden.

Und wie steht es da um die entsprechende Abgabe? Wie hoch wird sie sein? Wird dann bei den Gästen womöglich zweimal kassiert?

Die Abgabe für die Tourismusregion muss erst noch kalkuliert werden. Auf alle Fälle werden Gäste nicht zweimal abkassiert. Denn unser großes Ziel ist es ja, eine einheitliche Kurabgabe zu kalkulieren, die alles abdeckt. Ob das am Ende eine einheitliche inselweite Abgabe sein wird oder eine gestaffelte, das muss die Kalkulation ergeben. Wir stimmen uns dabei mit den Gemeinden ab.

Und wer nimmt die Kalkulation vor?

Wir haben uns entschieden, einen Dienstleister, der auf die Kalkulation von Kurabgaben spezialisiert ist, hinzuzuziehen. Bei 25 Gemeinden, da braucht es Profis. Die ausschreibung ist vorbereitet, so dass wir zeitnah starten können. Diese Kalkulation wird viel Zeit in Anspruch nehmen, denn es muss alles rechtssicher sein. Hinzu kommen noch die verschiedenen Befreiungsregularien. All das muss unter einen Hut gebracht werden.

Wann soll diese neue gemeinsame Kurabgabe kalkuliert sein und greifen?

Wir haben als Ziel das kommende Jahr nach der Hauptsaison im Blick. Zum einen müssen es die 25 Gemeinden in ihren Gremien beschließen, zum anderen braucht es auch einen Vorlauf, um Vermieter und Gäste darauf vorzubereiten. Besonders in Gemeinden, die bisher noch keine Abgabe erhoben haben, wird es einen organisatorischen Vorbereitungsaufwand bedeuten. Dazu sind u.a. die Abrechnung und das technische System zu klären.

Ist dann nicht schon bald die Zeit der Modellregion um?

Ja, die Projektlaufzeit endet formal am 31. Dezember 2022. Wir wollen in diesem Zeitraum möglichst viele Maßnahmen unserer Ziele auf den Weg bringen und idealerweise erproben. Mit einigen kann man früher starten, mit anderen später. Aber wenn es gelingt, diese gemeinsame Kurabgabe umzusetzen, wäre das ein Meilenstein. Ich vergleiche das Ganze immer mit einer Gruppe von 25 Leuten, die zusammen verreisen wollen: Jeder hat ein anderes Budget, jeder kann zu einer anderen Zeit, der eine will fliegen, der andere ist noch nie geflogen, nicht jeder will ins gleiche Reiseland. Diese Abstimmung ist ein enormer Kraftakt. Aber es sollen ja am Ende alle zusammen in den Urlaub reisen.

Und so ist das jetzt bei den 25 Gemeinden: Ja, wir wollen eine einheitliche Kurabgabe, wir wollen alternative Mobilitätsangebote zur Entlastung der Straßen und wir wollen eine digitale Gästekarte, die so attraktiv ist, dass sich Touristiker einbringen und Gäste diese Karte mit Anreise erhalten. Was sich so simpel anhört, ist nicht leicht. Aber ich bin zuversichtlich, dass es gelingen kann.

Gibt es denn schon kleine Erfolge, beispielsweise bei der Mobilität?

In den Kaiserbädern und in Ückeritz kann man mit der Kurkarte die Angebote des ÖPNV, also des Busverkehrs, fahrpreislos nutzen. Wir sind mit der UBB weiter im Gespräch, aber da die Busse die gleiche Straße wie die Autos benutzen, stehen sie auch im Stau. Dennoch wollen wir im Interesse des Klimawandels den Individualverkehr reduzieren und auf öffentliche Verkehrsmittel orientieren. Die UBB ist da sehr aufgeschlossen. Aber nur integrierte Mobilitätskonzepte bringen uns weiter. Deshalb haben wir auch die Bahn angesprochen. DB Regio hat signalisiert, sich einbringen zu wollen. Außerdem gibt es Pläne für inselweite Fahrradverleihsysteme, die auch in die Kurabgabe integriert werden sollen.

Was trägt denn Wolgast zum Ganzen bei?

Wolgast soll nicht nur Durchfahrtsort, sondern aktiver Bestandteil des zu schaffenden einheitlichen Erhebungs- und Erholungsgebietes sein. Die Wolgaster sollen die mit der Kurabgabe verbundenen Angebote auf der Insel nutzen dürfen und umgekehrt genauso. Wenn ich da an den Tierpark, die Altstadt, die Museen und den schönen Stadthafen denke – da hat Wolgast doch viel zu bieten.

Dennoch ist das bisher Erreichte noch sehr überschaubar …

Ich verstehe, dass Einheimische und Urlauber da ungeduldig sind. Ich bin aus der privaten Wirtschaft auch ein schnelleres Tempo gewohnt. Aber in diesem Projekt geht es eben nicht darum, Interessen eines Unternehmens umzusetzen, sondern das Projekt ist so komplex und die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Aufgabenfeldern so groß, dass die Abstimmung sehr zeitintensiv ist. Und schlussendlich konnten wir mit der Einbeziehung der bisher nicht prädikatisierten Gemeinden und Orte ohne die Einführung des Gesetzes für Tourismusorte und -regionen schlichtweg nicht beginnen.

Ein anderes Beispiel ist das Thema digitale Gästecard. Das ist ein Thema, welches die fünf Modellregionen in MV gleichermaßen angehen möchten. Hier sollten wir abgestimmt vorgehen und Synergien nutzen, z.B. für eine einheitliche technische Grundstruktur. Ansonsten entwickeln wir Dinge, die am Ende nicht mehr zusammenpassen. Ziel des Projektes ist es ja, Dinge zu entwickeln und zu erproben, die im Erfolgsfall von anderen Regionen im Land genutzt werden können.

Wie groß ist die Zuversicht der Modellmanagerin, dass die Ziele erreicht werden?

Ich bin zuversichtlich, dass wir am Ende ein Ergebnis bei Kurabgabe, digitaler Gästecard und ÖPNV erreichen. Denn es gibt den Grundsatzbeschluss aller 25 Gemeinden, dieses Ziel zu verfolgen. Diese Einigkeit gab es vorher nicht. Bei der Bewilligung des Modellprojektes hat der Wirtschaftsminister genau diese Einigkeit gelobt und als beispielgebend für MV bezeichnet. An diesem gemeinsamen Ziel halten wir fest – und bisher bringen sich alle Akteure sehr engagiert sein.

Von Cornelia Meerkatz