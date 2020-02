Prora

Dunkles, kaltes Wasser, unheilverkündende Musik, kahle Äste, das Konterfei Hitlers und die verlassenen Überreste der Blöcke von Prora, die fensterlos, wie mit leeren Augen ins Nichts zu starren scheinen: Fast wie ein Thriller mutet der Trailer zum Film „Inside Prora – Trauma und Traum“ an, der den gigantischen Gebäude-Komplex zum Protagonisten macht.

„Koloss von Prora “ wird zur Filmkulisse

Der sogenannte „Koloss von Prora“ gilt mit 4,5 Kilometern als längstes Gebäude der Welt. Geplant als „Kraft durch Freude“-Seebad in der Zeit des Nationalsozialismus, nach dem Zweiten Weltkrieg umgewandelt zu einer der größten Kasernen in der DDR – und lange Zeit verlassen nach der Wiedervereinigung Deutschlands. Inzwischen hat sich Prora in ein modernes Ostseebad verwandelt, in dem denkmalgeschützten Gebäude sind Hotels und Ferienwohnungen entstanden.

Diese Brüche in der Geschichte veranlassten die Berliner Regisseurin Nico Weber dazu, aus dem Stoff einen abendfüllenden Film zu machen. Seit 2015 beschäftigt sich die Regisseurin mit Prora. „Der Ort ist voller Widersprüche. Das hat mich von Anfang an gereizt“, so Weber.

Sie führte Gespräche mit Menschen vor Ort, mit Museumsmachern, mit ehemaligen NVA-Offizieren, mit Touristen, Wohnungseigentümern, Investoren, Projektentwicklern, Architekten, Historikern, Künstlern und Psychoanalytikern und wälzte zahlreiche Bücher. Ihr erster Film „Der Geist von Prora. Vom Umbau der Geschichte“, wurde 2015 erstmals ausgestrahlt ( 3sat). „Seitdem war klar, dass das nicht das Ende ist“, sagt Weber.

Reise durch Zeit und Raum

Bei ihrem ersten Kinofilm „Inside Prora“ ging es der freischaffenden Regisseurin um einen internationaleren Ansatz. Der Film stellt Verbindungen von Menschen mit dem Gebäude und Gesellschaften mit der Architektur der Moderne und dem Phänomen des Massentourismus her. Er reist durch Raum und Zeit – kehrt aber immer nach Prora zurück.

So beschreibt Weber in beeindruckenden aktuellen und historischen Bildern, wie die Idee zu Prora durch Vorbilder in Italien entstanden ist und stellt zudem Bezüge zur Wolkenkratzer-Architektur in New York her.

Der Film verzichtet auf eine allwissende Erzählstimme und vertraut völlig auf die Bilder von Kameramann Marc Nordbruch, die Musik von Ralf Merten. Er sucht Menschen auf, die direkt oder indirekt mit Prora verbunden sind. Zu Wort kommen unter anderem Stararchitekt Peter Eisenman ( USA), der das Holocaust-Mahnmal in Berlin entwarf und einst eine Rückbesinnung auf die architektonische Moderne der 1920er und 1930 Jahre forderte, der letzte DDR-Verteidigungsminister und Waffendienstverweigerer Rainer Eppelmann, der italienische Sozialphilosoph Marco D’Eramo, dessen Mutter, die italienische Schriftstellerin Luce D’Eramo, erst eine glühende Anhängerin Mussolinis und später Kommunistin wurde, und Prora-Projektentwickler Ulrich Busch, der die Transformation Proras als sein Lebenswerk bezeichnet.

Projektentwickler sanierte rund 370 Apartments

Sein Vater war der kommunistische Arbeiterliedersänger und DDR-Volksschauspieler Ernst Busch (1900-1980), den die Nationalsozialisten fast hingerichtet hätten. 1987 stellte Ulrich Busch einen Ausreiseantrag. „Ich habe realisiert, dass dieses Land nicht länger das Land ist, für das ich stehe, dass es nicht mehr die Ideologie ist, für die mein Vater gekämpft hat“, sagt er im Film und blickt nachdenklich in den Sonnenuntergang.

Nach der Wende stieg Busch als Projektentwickler im Ostseebad Binz in das Immobiliengeschäft ein. 2006 erwarb er zwei Blöcke des inzwischen unter Denkmalschutz gestellten „Koloss von Rügen“ in Prora, schuf durch Verhandlungen mit der Gemeinde Binz und den Behörden des Denkmalschutzes Baurecht und eröffnete 2016 den ersten Hotelbetrieb im sanierten Prora. Insgesamt sanierte er rund 370 Apartments.

Das geplante „KdF“-Bad Der Auftrag zur Errichtung des „KdF“-Seebades wurde nach einer Ausschreibung im Februar 1936 an den Architekten Clemens Klotz erteilt. Es wurde nach dem Wettbewerb auf Weisung Adolf Hitlers dahingehend modifiziert, dass aus dem Entwurf des Architekten Erich zu Putlitz die große Festhalle als weiteres zentrales Element übernommen und architektonisch angepasst wurde. Der Gesamtentwurf wurde auf der Weltfachausstellung Paris 1937 mit einem Grand Prix ausgezeichnet. Er wurde während der Bauausführung bis 1939 noch verändert; zum Beispiel verzichtete man auf die genannte Festhalle. Die Planungen sahen vor, für die Unterbringung der Urlauber acht jeweils 550 Meter lange sechsgeschossige, völlig gleichartige Häuserblocks mit insgesamt 10 000 Gästezimmern zu errichten. Durch diese langgestreckte über etwa fünf Kilometer entlang der Küstenlinie reichende Bauweise sollte erreicht werden, dass alle Zimmer Meerblick hatten, während die Flure zur Landseite hin gelegen waren. Von der Planung der Hauptanlage konnten bis zum Beginn des Zweiten Weltkrieges nur die Bettenhäuser und die südliche Festplatzrandbebauung fertiggestellt werden – und auch diese nur im Rohbau. Nach dem Krieg wurde der südlichste Block von der Roten Armee gesprengt und abgetragen. Die beiden nördlichen Blocks wurden nach Sprengungen als Ruine hinterlassen. In der DDR wurde die Anlage teilweise als Kaserne genutzt. Heute steht der gesamte Komplex unter Denkmalschutz.

Weitere internationale Experten ergänzen den Blick auf den „Koloss von Rügen“, wie der Historiker und Gründer des „Wende-Museums“ in Los Angeles ( USA), Justinian Jampol, der Tourismusforscher und Historiker Eric Zuelow aus Maine ( USA) und der italienische Architekt und Architekturkritiker Vittorio Magnago Lampugnani. Der Dreh, eine deutsch-italienisch-amerikanische Co-Produktion, erstreckte sich über eineinhalb Jahre.

Drehorte: Rügen , Italien und New York

Drehorte waren Rügen – neben Prora ist unter anderem der Müther-Turm in Binz zu sehen –, Rom und New York. 30 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung wird der Film am Sonntag im 1907 eröffneten Moviemento-Kino, einem der ältesten deutschen Kinos in Berlin, erstmals einem ausgewählten Publikum präsentiert. Wann die 101-minütige Produktion in Mecklenburg-Vorpommern gezeigt wird, steht bisher noch nicht fest.

