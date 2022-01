Insider: Genting will Landes-Millionen nicht an die MV Werften weitergeben

Wismar/Schwerin

Das Zittern um die rund 2000 Jobs auf den MV Werften in Wismar, Warnemünde und Stralsund geht weiter. Der Mutter-Konzern Genting Hongkong hat das Land auf die Auszahlung von 78 Millionen Euro Darlehen verklagt – erst für einen Teilbetrag von 5,6 Millionen vom Landgericht Schwerin recht bekommen, dann folgte eine Rücknahme der Entscheidung. Nun kommt raus: Auch die 78 Millionen hätten nicht gereicht, um Genting und die MV Werften in den schwarzen Zahlen zu halten.

Minister: „Wir sind bereit, die 78 Millionen zu geben“

Genting, ein asiatischer Glücksspielkonzern, beanspruche das Geld für sich selbst, ist aus Regierungskreisen zu erfahren. Es sei nötig, um den Konzern über Wasser zu halten. Die MV Werften würden aber ohne Unterstützung bis Februar ihrerseits eine Liquiditätslücke von 60 Millionen aufweisen – zusätzlich zu dem Geld, das Genting fordere. „Wir wissen, dass die MV Werften diese Lücke haben“, so ein hochrangiger Insider. Genting wolle das Geld aber nicht weitergeben.

Kurz vor dem Jahreswechsel war die Klage Gentings bekannt geworden. Sie basiert auf einer Vereinbarung mit Bund und Land aus dem Frühjahr, wonach der Staat im Falle von späteren Liquiditätsproblemen einspringt. Damit habe man aber erst 2024 oder 2025 gerechnet. Dennoch stehe das Geld Genting zu; und der Konzern beharre darauf. Am 11. Januar ist ein erneuter Termin vor Gericht geplant, wo Land und Genting Positionen darstellen können.

Die Landesregierung wolle das Problem lösen. „Wir sind bereit, das Darlehen von 78 Millionen Euro zu geben“, erklärt Finanzminister Heiko Geue (SPD). „Aber nur, wenn die große Lösung steht.“ Das bedeutet: Genting und der Bund müssten sich darauf einigen, dass erneut 300 Millionen Euro Darlehen für die Fertigstellung des Kreuzfahrtschiffes „Global 1“ fließen. Zusätzlich fordere der Bund eine Garantie, dass das Schiff am Ende mindestens 600 Millionen Erlös bringe. Eine Einigung sei bis Februar erforderlich.

Entscheidung noch in dieser Woche?

Drängender seien die 60 Millionen, um die Liquidität auf den Werften zu erhalten. Nach OZ-Informationen erwartet der Bund dieses Geld von Genting. Am Dienstagabend solle dazu eine Frist ablaufen. Am Mittwoch berät der Finanzausschuss des Landtags. Noch in dieser Woche müsse eine Lösung her. Die MV Werften haben bisher nicht auf eine Anfrage reagiert.

Von Frank Pubantz