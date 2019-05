Pasewalk

Die rund 2500 Mitarbeiter der insolventen Kette Lila Bäcker müssen weiter bangen. Der nach früheren Angaben der Firmenleitung für Mai geplante Verkauf der sechsgrößten Bäckereikette ist offenbar ins Stocken geraten. Eine Investorengruppe um Gründer Volker Schülke hat ein Angebot für den Kauf des kompletten Unternehmens mitsamt den ursprünglich 400 Filialen und den Produktionsstandorten in Pasewalk, Neubrandenburg und Dahlewitz bei Berlin abgegeben. Ob der Gläubigerausschuss dieser Variante zustimmt, ist anscheinend noch immer unklar. „Es ist auch eine Betriebsstilllegung und der Verkauf einzelner Filialen möglich“, sagte eine mit den Vorgängen vertraute Person der OZ.

Insolvenzverwalter übernimmt

Am Mittwoch hatte das Amtsgericht Neubrandenburg die Eigenverwaltung aufgehoben und damit die bisherige Geschäftsführung um Stefan Blaschak ihrer Ämter enthoben (die OZ berichtete). Nun führt der Berliner Insolvenzanwalt Ralf Rattunde die Geschäfte weiter. Sein Büro ließ Anfragen am Freitag unbeantwortet.

Gewerkschaft gegen Zerschlagung

Die Gewerkschaft Nahrung, Gaststätten, Genuss (NGG) begrüßt die Umwandlung in ein reguläres Insolvenzverfahren. Für die Schieflage sei insbesondere Geschäftsführer Stefan Blaschak verantwortlich. Der war Anfang 2018 angetreten und schloss kurz darauf die Produktionsstätte in Gägelow bei Wismar. Die Geschäfte in den Filialen liefen immer schlechter. In der Firmenführung herrschte zuletzt offenbar Wirrwarr. Die Schließung dutzender Filialen in Brandenburg und Berlin musste wieder rückgängig gemacht werden. NGG spricht sich für einen Verkauf als Ganzes und gegen die Zerschlagung aus.

Gerald Kleine Wördemann