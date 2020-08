Torgelow

In der insolventen Gießerei Torgelow regiert weiter das Prinzip Hoffnung. „Wir geben hier unser Bestes“, sagt Andreas Gude. Der 49-Jährige ist Meister in der Kernfertigung. Seine Truppe baut Gussformen, in die später das flüssige Metall gegossen wird. „Die Kollegen sind Kummer gewohnt.“ Es habe öfter Aufs und Abs gegeben. Zuweilen Kurzarbeit. „In guten Phasen hatten wir hier auch schon 1000 Leute“, sagt Gude.

Aktuell arbeiten 320 Beschäftigte in der Eisengießerei Torgelow – dem industriellen Herz des südlichen Vorpommerns, wie der regional zuständige Staatssekretär Patrick Dahlemann ( SPD) sagt. Er ist am Freitag gemeinsam mit Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) in Torgelow (Kreis Vorpommern-Greifswald) vorstellig geworden. Wirtschaftstag im Rahmen einer kleinen Sommertour der Regierungschefin. Eigentlich sind solche Tage politische Schönwettertermine.

Wegen Corona ging’s bergab

In Torgelow brennt am Freitag die Sonne unbarmherzig vom Himmel, aber wirtschaftlich betrachtet hat sich die Situation der Gießerei vor einigen Wochen verdunkelt. Das Unternehmen meldete am 13. Juli Insolvenz an. Es zählt damit zu den ersten Firmen im Land, die in der Coronakrise ernsthaft ins Stolpern geraten.

Die Guss, wie der Betrieb in Torgelow genannt wird, produziert hauptsächlich große Teile für Windkraftanlagen und ist in einem überschaubaren Markt von relativ wenigen Kunden abhängig. 40 Prozent der Produktion gingen an die Windenergiesparte von Siemens, sagt Geschäftsführer Peter Krumhoff. Weitere 35 bis 40 Prozent übernehme der Mitsubishi-Konzern mit seiner Windenergiesparte Vestas. Restkapazitäten würden für die Herstellung von Teilen für Großmotoren gebraucht.

Die Traditionsgießerei ist vor allem für ihre tonnenschweren Bauteile für große Windkraftanlagen und den Dieselmotorenbau bekannt. Quelle: Stefan Sauer

Die Dimensionen, in denen in Torgelow gegossen wird, sind beeindruckend. Für einen elf Meter langen 9-Zylinder-Schiffsmotor setzen Gude und seine Kollegen gerade die Form zusammen, in die während der Nachtschicht flüssiges Eisen fließen soll. Ein großes Kreuzfahrtschiff benötigt mehrere davon, erklärt Krumhoff. „Nicht nur zum Vortrieb, sondern auch zur Wasseraufbereitung.“ Allerdings geht’s auch dieser Branche inzwischen schlecht. Den 9-Zylinder hat eine finnische Werft in Torgelow bestellt.

Druck aus China

Die Arbeit läuft in der Insolvenzphase bisher normal weiter. Das Problem der Gießerei seien aber Folgeaufträge für das nächste Jahr und extreme Kosten durch hohe Netzentgelte, die Stromkunden in Mecklenburg-Vorpommern bezahlen müssen, sagt Krumhoff. „In anderen Bundesländern sind die geringer. Wir haben deshalb einen Wettbewerbsnachteil in Deutschland.“ Krumhoff: „ Netzentgelte kosten Arbeitsplätze.“ Ein Unternehmen, das Kernelemente für Windkraftanlagen wie meterhohe Rotornaben herstellt, erstickt an den Gebühren für die Netzeinspeisung des Stromes, den diese Anlagen später produzieren sollen. Der Hersteller kannibalisiert sich so mit seinen eigenen Produkten ein stückweit selbst.

International stehe die Gießerei ohnehin unter enormem Druck. „ China betreibt Staatsdoping für seine Unternehmen, die so alle Preise unterbieten können. Unsere Kunden greifen dann natürlich zu.“ Inzwischen würden gemeinsam mit der Landesregierung, Siemens und Vestas Gespräche an einem Runden Tisch geführt, sagt Krumhoff. Schwesig verspricht: „Wir werden die Gießerei aus dem Schutzfonds der Landesregierung unterstützen. Es mangelt nicht am guten Willen.“ Welche Hilfe konkret nötig sei, sollen die Gespräche ergeben. Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU) hatte bei einem Besuch im Juli, unmittelbar nachdem die Insolvenz bekannt geworden war, angekündigt, dass das Land der Gießerei mit Landesbürgschaften oder Krediten unter die Arme greifen könnte.

Die Gießerei hat rund 320 Beschäftigte und wird als einer der strukturbestimmenden Betriebe für Vorpommern gesehen. Quelle: Stefan Sauer

So viel Strom wie für ganz Stralsund

Gude, steht im Staub der Halle, wo aus Sand die riesigen Gussformen entstehen. Der schwarze Staub liegt später auf den Spitzen der hellbraunen Hochglanz-Ballerinas der Ministerpräsidentin, während sie nach dem Rundgang Interviews gibt. Auch dabei geht es dann um die hohen Netzentgelte, von denen die Gießerei anders als bei der EEG-Umlage als ein besonders energieintensiver Betrieb nicht befreit ist. Beim Netzentgelt gilt: Wer viel verbraucht, muss viel zahlen.

Summen nennt Krumhoff zwar keine, aber er zieht einen eindrucksvollen Vergleich: „Wir verbrauchen im Jahr ungefähr 40 Gigawattstunden Strom. Damit kann man ganz Stralsund ein Jahr lang versorgen.“ Wohin die Energie hier fließt, erklärt Gude in seiner staubigen Halle: „Wir können mit unseren Öfen zwölf Tonnen Stahl in 40 Minuten schmelzen. Bei 1300 Grad. Noch Fragen?“ Und er schiebt hinterher: „Mit dem Gedanken, dass hier eines Tages zu ist, wollen wir uns gar nicht erst anfreunden. Schon mein Vater hat in der Gießerei gearbeitet, 45 Jahre lang.“

