Arko, Hussel und Eilles haben am Montag Insolvenz in Eigenregie beantragt. Die Süßwarenhändler sind nicht die einzigen großen Ketten, die durch Corona in finanzielle Schieflage geraten sind. Eine Auswahl von Marken, die noch betroffen waren – und wie sich die Insolvenzverfahren auf den Handel in MV ausgewirkt haben.