Hektik bis ganz zum Schluss: Minuten bevor sie vor die Presse treten, unterzeichnet Insolvenzverwalter Christoph Morgen am Dienstag in Warnemünde noch schnell die letzten Verträge für die Transfergesellschaft. Einige Stunden zuvor hatte das Amtsgericht Schwerin das Insolvenzverfahren für die acht Gesellschaften der MV Werften-Gruppe eröffnet. 1834 Schiffbauer in Stralsund, Wismar und Warnemünde wechseln in die Transfergesellschaft. Vier Monate bleiben sie damit finanziell abgesichert, mit bis zu 85 Prozent der bisherigen Löhne. Danach droht, nach jetzigem Stand, zumindest vorübergehend die Arbeitslosigkeit.

„Das war eine Punktlandung“, sagt Morgen, die Vorbereitungen für die Auffanglösung standen unter hohem Zeitdruck. Per Livestream hatte der Insolvenzverwalter vorher zu den betroffenen Mitarbeitern gesprochen. Er bemüht sich um Optimismus. „Das ist nicht das Ende, sondern ein Anfang“, sagt er in der riesigen Schiffbauhalle 11 in die Kameras.

Pressekonferenz in Warnemünde zur Eröffnung des Insolvenzverfahrens für die MV Werften Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

Der Warnemünder Betriebsratsvorsitzende Jörg Sens erinnerte daran, dass hinter den betroffenen Mitarbeitern viele Familien stehen, die nicht wissen, ob sie eine Zukunft in MV haben werden. „Das ist ein rabenschwarzer Tag“, sagt der sichtlich bewegte Sens. Für ihn ist es bereits die zweite Insolvenz. 2009 bei der Pleite von Wadan Yards in Wismar und Warnemünde war er auch schon dabei. Er kündigt an, weiterzukämpfen, dass möglichst viele seiner Kollegen in der Region bleiben können – und nicht für einen Jobwechsel wegziehen müssen.

Eine Rumpfmannschaft arbeitet an allen drei Standorten weiter

Eine Rumpfmannschaft arbeitet weiter: 26 Leute in Warnemünde, 20 in Stralsund und 160 in Wismar. Das Team in Wismar verfügt laut Morgen über „Schlüsselqualifikationen“ für den Weiterbau der zu 75 Prozent fertigen „Global 1“. Das Interesse an dem Schiff sei groß, so Morgen. „Ich gehe davon aus, dass wir Ende Mai einen Kaufvertrag unterzeichnen können“, sagt er.

Im Spätsommer/Herbst könnten die Arbeiten an dem Riesenschiff in Wismar weitergehen. Eine zweistellige Zahl an Interessenten gebe es für das für 9500 Passagiere konzipierte und damit weltweit größte Kreuzfahrtschiff. Eine Möglichkeit wäre ein Verkauf im Paket mit der ebenfalls insolventen Hongkonger Kreuzfahrtreederei Dream Cruises, zu deren Geschäftsplan das Mega-Schiff aus Wismar und Warnemünde gehört.

Beteiligung Neptun Ship Design wird verkauft

Für die Werft in Warnemünde gebe es bisher Interessenten „aus Europa“, weitere Angaben machte Morgen nicht. In der Übergangszeit, bevor hier Umspannplattformen für Meereswindparks gebaut werden, könnte das riesige Gelände auch aufgeteilt und von mehreren Unternehmen gleichzeitig genutzt werden. Der Standort sei wegen seiner Lage sehr attraktiv.

Nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens für die MV Werften informiert Christoph Morgen, Insolvenzverwalter, auf der Warnemünder Werft über den Stand der Verhandlungen mit möglichen Investoren. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

Eine Lösung gibt es für Neptun Ship Design. MV Werften kaufte 2019 das mit damals 120 Mitarbeitern größte Büro für Schiffskonstruktion in Deutschland. Kommende Woche soll ein Kaufvertrag für das Rostocker Unternehmen unterzeichnet werden, ebenso für die Bremerhavener Lloyd Werft, die ebenfalls zum angeschlagenen Reich der chinesisch-malayischen Genting-Gruppe gehörte.

Schwerin erwartet mehr Unterstützung vom Bund

Landeswirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) fordert Unterstützung vom Bund für den Nordosten. „Wir haben klare Erwartungen an den Bund, die bisher nicht erfüllt worden sind“, sagt er. Die Industrie von MV liegt auf der Intensivstation – Nordex schließt in Rostock die Rotorfertigung, das Schiffsmotorenwerk von Caterpillar macht in der Hansestadt zum Jahresende zu, die MV Werften sind Geschichte – zumindest in ihrer jetzigen Form. Dem Land droht ein Verlust von 301 Millionen Euro an Krediten und Bürgschaften.

Maritime Industrie sei eine Schlüsseltechnologie für die Energiewende. Das müsse jetzt „durchbuchstabiert werden“, so Meyer, „Überschriften reichen nicht“. Aus Landessicht muss der Bund mehr Unterstützung aufbringen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sagte bei einem Besuch vergangene Woche in Wismar weitere Hilfen durch den Bund zu.

Containerschiffbau für die Übergangszeit?

Stefan Schad von der IG Metall fordert Hilfen über die vier Monate der Transfergesellschaft hinaus: „Es darf nicht passieren, dass wir hier den Standort opfern, weil uns ein paar Monate fehlen.“ Die Gewerkschaft kann sich öffentliche Auftrage vorstellen – auch für Neubauten. Wegen des Containerschiff-Booms wäre sogar der Bau dieser Schiffstypen wieder rentabel. „Wir haben das durchgerechnet“, sagt Schad.

Aber noch bleibt es still in der Schiffbauhalle 11. Garagengroße Stahlsegmente für das angefangene Kreuzfahrtschiff „Global 2“ füllen den riesigen Raum halb aus. Die blau-gelben Deckenkräne sehen noch wie neu aus. Gerade einmal sechs Jahre ist es her, dass die asiatische Genting-Gruppe die Werften übernahm. Zur Ausstattung der Halle gehört eine gerade mal dreieinhalb Jahre alte, 100 Meter lange und 100 Millionen Euro teure Laser-Panel-Schweißanlage. Die hilft beim geplanten Neuanfang nur bedingt – für die Offshore-Plattformen, deren Bau ab Ende 2023 hier neue Arbeit schaffen soll, ist die High-Tech-Anlage nicht geeignet: Schiffbau-Stahl ist dünner.

Von Gerald Kleine Wördemann